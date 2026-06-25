ΠΑΣΟΚ: Υποψήφιος στην Α΄Αθηνών ο Γιάννης Σγουρός

Με τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κινήματος, «Κατά τη θητεία του ως Περιφερειάρχης Αττικής και Νομάρχης Αθηνών, ο Γιάννης Σγουρός έχει συνδέσει το όνομα του με τα μεγάλα έργα πνοής και υποδομών.

Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής “Αθήνα 2004″».

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