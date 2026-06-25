Λιβάνιος: «Ο β’ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει κλείσει τον κύκλο του» – Πυρά από την αντιπολίτευση

«Ο β’ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει κλείσει τον κύκλο του» υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, υπερασπιζόμενος τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δέχτηκε τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Πρόκειται ειδικότερα για τα άρθρα 54, 56 και 57 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα αυτοδιοικητικών εκλογών.Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Κατά τον υπουργό, το νέο εκλογικό σύστημα θα οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής και άρα σε «πραγματική νομιμοποίηση των τοπικών αρχόντων», ενώ από την αντιπολίτευση ασκήθηκε η κριτική ότι είναι «κομμένο» και «ραμμένο» στα μέτρα της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως «το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του», και πως νούμερο ένα στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών ιδίως στο β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά και τα «παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου».

Σε σχέση με την ένσταση αντισυνταγματικότητας σημείωσε: «Η ένσταση θα μπορούσε να έχει τον τίτλο “δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό”». Και τόνισε πως το Σύνταγμα δε θέτει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, πολλώ δε μάλλον σύστημα δύο γύρων. Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης σημείωσε «σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο!».

«Θέλετε να βγαίνουν οι δικοί σας»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οι αλλαγές γίνονται με γνώμονα «να “βγαίνουν” αυτοί που θέλει», ενώ σε σκωπτικό ύφος πρόσθεσε: «Θα μπορούσατε να ψηφίσετε μία διάταξη που θα λέει ότι θα έχουμε πάντα πρωθυπουργό Μητσοτάκη, Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τασούλα και Δήμαρχο Αθηναίων Μπακογιάννη».

«Προτείνετε έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπατζή. Εδώ δήμαρχος εκεί δήμαρχος πού είναι ο δήμαρχος;», σχολίασε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση για το νέο εκλογικό σύστημα ως «ιλαροτραγωδία».

«Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έχασαν τον Δήμο Αθηναίων» ανέφερε στην ομιλία του ο Σωκράτης Φαμελλος. «Θυμάστε τον θυμό των δικών σας ψηφοφόρων, για αυτό αλλάζετε το εκλογικό σύστημα» τόνισε και σημείωσε πως το σύστημα που φέρνει η κυβέρνηση με το οποίο δεν χρειάζεται ούτε 42% ενέχει «κίνδυνο ανεπαρκούς αντιπροσωπευτικότητας». Κι ακόμα, εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι βάζει την περικοπή του κόστους δίπλα στην δημοκρατική επιλογή του πολίτη. Αμφισβητώντας δε ότι υπάρχει κόστους σημείωσε: «Τώρα σας νοιάζουν τα λεφτά; Το 1 δις που κλάπηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλετε να βγαίνουν οι δικοί σας. Ξεκάθαρα».

«Το πάθημα Μπακογιάννη φέρνει το σημερινό αντισυνταγματικό εξάμβλωμα», υποστήριξε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας.

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