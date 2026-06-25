Ο Αλέξης Τσίπρας σπάει, προς το παρόν, τη διψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία και ένα είδος νέου δικομματισμού προβάλλει δειλά

Μέσα σε έναν μήνα, η εικόνα που έβγαλε η Real Polls για το Protagon άλλαξε ριζικά. Στη μέτρηση του Μαΐου το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δεύτερη δύναμη ξεπερνούσε τις δεκατρείς μονάδες.

Στη νέα έρευνα, που διεξήχθη το τριήμερο 20 με 22 Ιουνίου και είναι η έκτη της εταιρείας για το 2026, η απόσταση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει συρρικνωθεί στο μονοψήφιο. Το νέο δίπολο που περιγράφουν οι αναλυτές της Real Polls δεν είναι πια θεωρητικό σενάριο, είναι δημοσκοπική πραγματικότητα που οδηγεί κάποιους να αρθρώνουν το αφήγημα εμφάνισης ενός νέου δικομματισμού.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 25,8%, από 27,5% τον Μάιο, μια κάμψη 1,7 μονάδας που τη φέρνει ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 26%. Η ΕΛ.Α.Σ. ανεβαίνει στο 18,2%, από 14,1% τον Μάιο, κερδίζοντας 4,1 μονάδες μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων περιορίζεται έτσι στις 7,6 μονάδες, από δεκατρείς τον προηγούμενο μήνα. Τρίτη στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση παραμένει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία όμως υποχωρεί στο 9,4% από 11,4%, χάνοντας δύο μονάδες καθώς αποκλιμακώνεται ο αρχικός ενθουσιασμός. Ήδη, τα πρώτα γκρίζα σύννεφα πάνω από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού έχουν εμφανιστεί, καθώς χθες υπήρξαν και οι πρώτες αποχωρήσεις στελεχών. Τέταρτο, καθηλωμένο, το ΠΑΣΟΚ στο 8,9%, μετακινούμενο μόλις κατά τρία δέκατα από το 8,6% του Μαΐου.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Εδώ η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 28,3%, ποσοστό ταυτόσημο με την τελευταία της εκλογική επίδοση στις ευρωεκλογές του 2024, υποχωρώντας ελαφρά από το 29,1% του Μαΐου. Η ΕΛ.Α.Σ. βάζει για πρώτη φορά το «2» μπροστά, φτάνοντας στο 21,4% από 16,1%, μια άνοδος 5,3 μονάδων που συμπιέζει το προβάδισμα της Πειραιώς στις 6,9 μονάδες. Έναν μήνα νωρίτερα, η ίδια διαφορά άγγιζε τις δεκατρείς μονάδες. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιορίζεται στο 11,9% από 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει οριακά στο 9,9% χωρίς να ανακτά τη δυναμική που έχασε και στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ακόμα και στην εκτίμηση ψήφου, παραμένει σε μονοψήφιο αριθμό.

Πέρα από τα ποσοστά, η έρευνα φωτίζει το πώς διαμορφώνεται αυτή η μετατόπιση. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Real Polls, η ΕΛ.Α.Σ. απορροφά την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και τραβά παράλληλα τμήματα από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και τον χώρο της αποχής, λειτουργώντας ως δεξαμενή της αντισυστημικής ψήφου αλλά και της ψήφου που επιθυμεί πολιτική αλλαγή ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσήμου. Η εταιρεία σημειώνει ότι μετά το κυβερνών κόμμα, το κόμμα Τσίπρα διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή και το υψηλότερο ποσοστό στην απάντηση «πολύ πιθανό να το ψηφίσω». Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ερώτηση ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο, το 31,6% απαντά η ΕΛ.Α.Σ., έναντι 18,8% για το ΠΑΣΟΚ και 16,4% για τη Νέα Δημοκρατία.

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αρνητικής ψήφου στο 70,5%, και τη χαμηλότερη οροφή ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν χάνει ψηφοφόρους σε μεγάλη κλίμακα, παραμένει όμως αδύναμο να κερδίσει από την αναταραχή που επικρατεί αυτό το διάστημα στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά της, διατηρεί ένα στέρεο σώμα ψηφοφόρων που ιεραρχούν τη σταθερότητα, με το 31% να θεωρεί ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση την εγγυάται, ποσοστό που συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με την εκλογική της δύναμη. Την ίδια στιγμή, το 45,6% αντιμετωπίζει το επιχείρημα αυτό ως «εκβιαστικό δίλημμα», ένδειξη ότι η κυρίαρχη κυβερνητική αφήγηση συναντά αυξανόμενη αντίσταση.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι σαφή. Πρώτον, ο κατακερματισμός που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό στον χώρο της Κεντροαριστεράς και λειτουργούσε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει να συμπυκνώνεται γύρω από έναν πόλο, και ο πόλος αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεύτερον, η φθορά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει και αποτυπώνεται, μένει όμως ελεγχόμενη, καθώς το κυβερνών κόμμα διατηρεί μεν στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση μονοψήφιο προβάδισμα αλλά σαφές, ενώ κανείς δεν αμφισβητεί την πρωτιά του σήμερα, αλλά και στις εκλογές. Έχει επίσης μια συμπαγή εκλογική βάση που δεν διαρρέει.

Τρίτον, η Μαρία Καρυστιανού περνά τη φάση του αρχικού ενθουσιασμού και δοκιμάζεται ως προς τη διάρκεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει εγκλωβισμένο μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση χωρίς ορατή διέξοδο. Προς το παρόν, η Real Polls καταγράφει μια αντιπολίτευση που για πρώτη φορά έχει αρχηγό στα νούμερα, και αυτό από μόνο του αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Πειραιώς θα σχεδιάσει το επόμενο διάστημα. Το αν θα επιστρέψει ο δικομματισμός το επόμενο διάστημα νωρίς ακόμα να το υποστηρίξει κάποιος. Το σίγουρο είναι όμως ότι, μέχρι στιγμής, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του κόμματός του έχει καταφέρει να εμφανιστεί ως η αντίπαλη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε βάθος χρόνου, ίσως και η εναλλακτική διακυβέρνησης.

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