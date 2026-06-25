Η κυβέρνηση «άνοιξε πυρ» κατά της αντιπολίτευσης με αφορμή την οικονομία

Η χθεσινή συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών, το οποίο περιλάμβανε και τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έδωσε τη ευκαιρία στην κυβέρνηση για… πυρ κατά βούληση σε βάρος της αντιπολίτευσης με έμφαση στην οικονομία.

Την αρχή έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, επισήμανε για το συνολικό νομοσχέδιο ότι «είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική» και ταυτόχρονα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά», καλώντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν».

Η αναφορά του πρωθυπουργού αφορούσε προφανώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ για δωρεάν συγκοινωνίες, αλλά και για τα «κόκκινα» δάνεια, με τον Κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά να επαναλαμβάνει την προειδοποίηση της κυβέρνησης ότι τέτοιες ιδέες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και νέα μνημόνια, κάτι που, άλλωστε, έχει ήδη ειπωθεί και από άλλα «γαλάζια» στελέχη.

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό στην κριτική στην αντιπολίτευση πήρε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο με τα μέτρα ελάφρυνσης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Με αφορμή την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναφέρει πουθενά αναδρομικότητα, την οποία διασφαλίζει η ρύθμιση.

Ο Κ. Πιερρακάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «είναι οφσάιντ και κουνάει συνεχώς τα γκολπόστ» και σχολιάζοντας τη θέση ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αποκρύψατε ότι το 70% όσων έχασαν την ρύθμιση δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση». Μάλιστα, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε πλήρη αναδρομικότητα για τη ρύθμιση, ο υπουργός του είπε δηκτικά ότι είναι «έτοιμος να εισβάλλει στο Νομισματοκοπείο» – κάνοντας αναφορά στο θυελλώδες πρώτο εξάμηνο του 2015.

«Εφαρμόζουμε κάτι παραπάνω από την απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν αναφέρει τη λέξη “αναδρομικότητα”. Είναι απόφαση και επιλογή της κυβέρνησης σε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων» υπογράμμισε ο Κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, ότι όσοι δανειολήπτες βρίσκοντα εκτός ρύθμισης, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για τον οποίο μειώνεται το κατώφλι εισόδου και καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει το νομοσχέδιο (κάτι που τελικά συνέβη μερικώς, αφού ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση υπερψήφισαν τη ρύθμιση για το νόμο Κατσέλη).

Εξηγώντας τους υψηλούς τόνους της κριτικής της κυβέρνησης προς την αντιπολίτευση, «γαλάζια» στελέχη επισήμαιναν στο topontiki.gr ότι:

Πρώτον , ακόμα και σε περιπτώσεις όπως η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπου η κυβέρνηση όχι μόνο εξάντλησε τα όρια υπέρ των δανειοληπτών , αλλά πήγε ένα βήμα παραπέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η αντιπολίτευση δεν βρήκε να πει έναν καλό λόγο. «Δεν περιμένουμε να μας πουν μπράβο, αλλά όχι και να προσπαθούν να βγουν κι από πάνω», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα.

, ακόμα και σε περιπτώσεις όπως η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπου η κυβέρνηση όχι μόνο , αλλά πήγε ένα βήμα παραπέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η αντιπολίτευση δεν βρήκε να πει έναν καλό λόγο. «Δεν περιμένουμε να μας πουν μπράβο, αλλά όχι και να προσπαθούν να βγουν κι από πάνω», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα. Δεύτερον, την ώρα που η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει τους πολίτες, χωρίς, παράλληλα, να θέτει σε κίνδυνο την πορεία της οικονομίας, η αντιπολίτευση πλειοδοτεί σε προτάσεις που θα μπορούσαν να «τινάξουν στον αέρα» τα δημόσια οικονομικά, μόνο και μόνο για να φανεί πιο φιλολαϊκή. «Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, τουλάχιστον να κοστολογεί τις προτάσεις της και να εξηγεί πώς θα τις χρηματοδοτήσει», σημείωσαν τα στελέχη αυτά.

Ούτως ή άλλως, πάντως, και παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το πολιτικό κλίμα είναι έντονα προεκλογικό, οπότε, λένε κυβερνητικές πηγές, μπορεί Μαξίμου και Πειραιώς να είναι επικεντρωμένα στο κυβερνητικό έργο, ωστόσο, δεν θα επιτρέψουν στην αντιπολίτευση να «λαϊκίζει» χωρίς να δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε ανάλογο τόνο με τις τοποθετήσεις της.

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