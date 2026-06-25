Μια ωραία ατμόσφαιρα: Επικοινωνιακή υπέρβαση της σκανδαλολογίας επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου

Μετά την τακτική της «συγγνώμης» που ακολουθούσε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τώρα επιλέγει να περάσει στην αντεπίθεση για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου.

Τι κι αν η πρώην ευρωβουλευτής της Ν.Δ. καταδικάστηκε για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων, τι και αν η βελγική Δικαιοσύνη έβγαλε ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatargate για τρία κακουργήματα, όπως η «ένταξη σε εγκληματική οργάνωση», η «νομιμοποίηση παράνομων εσόδων» και η «δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση».

Η απάντηση των κυβερνητικών στελεχών είναι ότι… αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και ότι η αντίδραση των στελεχών της αντιπολίτευσης για την υπόθεση της Ασημακοπούλου είναι υποκριτική, καθώς η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι συνηθισμένη υπόθεση.

«Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε, μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η Δικαιοσύνη» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής της Ασημακοπούλου.

Στον δε Αβραμόπουλο η κυβέρνηση έδωσε συγχαρητήρια για τη στάση του, καθώς ο πρώην επίτροπος ζήτησε μόνος του να αρθεί ασυλία του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αστεία την όλη υπόθεση.

Ε, συμβαίνουν αυτά…

Πέρα ωστόσο από την ωραία ατμόσφαιρα που επιχειρεί να δημιουργήσει το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να μην το «καταπιεί» για άλλη μια φορά η σκανδαλολογία, η αλήθεια είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται προβληματισμένα για αυτές τις δύο ιστορίες, επειδή οι πολίτες υποχρεώνονται ακόμη μία φορά να ασχολούνται με υποθέσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία.

Η αλλαγή στο μοντέλο αντιμετώπισης των σκανδάλων έχει να κάνει ωστόσο με το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει από εδώ κι εμπρός να μην αφήσει τίποτα και κανέναν να επισκιάσει την άτυπη προεκλογική περίοδο, καθώς, παρά τα όσα λέγονται, τα κυβερνητικά στελέχη δουλεύουν ήδη εντατικά για τις επόμενες κάλπες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την παραίτηση δύο γενικών γραμματέων και την εμπλοκή ενός τρίτου στην υπόθεση της πολεοδομίας, η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει στα χαμηλά την υπόθεση αυτή με τη λογική ότι αυτά συμβαίνουν εδώ και χρόνια σε αυτές τις υπηρεσίες.

Οι δύο δρόμοι του Αβραμόπουλου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό που έφερε η υπόθεση του Αβραμόπουλου, αποφάσισαν ότι δεν θα εμπλακούν περισσότερο, αφήνοντας τον βουλευτή Ηλείας της Ν.Δ. να διαχειριστεί μόνος του την όλη ιστορία, ο οποίος έδωσε τις δικές του απαντήσεις.

Ο αιφνιδιασμός έγκειται στο γεγονός ότι στην κυβέρνηση είχαν μείνει με την εντύπωση ότι η έρευνα για το Qatargate ανήκε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών. Τώρα πάντως ο Αβραμόπουλος θα πρέπει να επιλέξει, μετά την άρση της ασυλίας του, εάν θα παραστεί αυτοπροσώπως στις βελγικές αρχές ή εάν θα ζητήσει να δικαστεί στην Ελλάδα, που είναι και το πιθανότερο.

Παράλληλα, στα τέλη του μήνα αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις για την παραπομπή ή μη των 11 «γαλάζιων» βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και η κυβέρνηση και σε αυτό το θέμα στρώνει επικοινωνιακά το έδαφος για τη μη παραπομπή των περισσότερων στελεχών.

Όλοι στους δρόμους

Όλα αυτά έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα δυσαρέσκειας που υπάρχει στην κοινωνία εξαιτίας της ακρίβειας και των σκανδάλων, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αποτελούν πρόβλημα για τη Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι η λογική της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου είναι όλοι οι υπουργοί να κάνουν περιοδείες, καθώς τη συγκεκριμένη στιγμή ο πρωθυπουργός καταγράφει ποια στελέχη «ιδρώνουν την φανέλα τους» οργώνοντας την Ελλάδα προκειμένου η Ν.Δ. να έχει μία ακόμη νίκη στις επόμενες εκλογές.

Με δεδομένο ότι στη σκανδαλολογία επενδύει και ο Αντώνης Σαμαράς, στην κυβέρνηση φοβούνται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει τις υποθέσεις αυτές. Καθώς μάλιστα στην Πελοπόννησο και στη βόρεια Ελλάδα η Ν.Δ. εμφανίζεται να έχει μεγάλο πρόβλημα, το Μέγαρο Μαξίμου προγραμμάτισε περιοδείες σε αυτές τις περιοχές, καθώς εκεί και στη Θεσσαλία έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ και μία εβδομάδα όλοι οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί έχουν βγει στους δρόμους. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ακόμα και στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Λίνα Μενδώνη, η Όλγα Κεφαλογιάννη, που δεν εμπλέκονται πολύ στα εσωτερικά του κόμματος, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης κατάλαβε ότι το κόμμα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει εκλογών και ανέλαβε δράση, καθώς οι μισοί ψηφοφόροι της Ν.Δ. δηλώνουν δυσαρεστημένοι και οι περισσότεροι έχουν ήδη αναχωρήσει ή ετοιμάζουν αποσκευές για… άλλο κόμμα.

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