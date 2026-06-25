Τσίπρας: Επιμονή σε νέα και «άφθαρτα πρόσωπα – Το Σάββατο επικυρώνονται δομή και όργανα της ΕΛ.Α.Σ.

Σε εντατικούς ρυθμούς βρίσκεται η διαδικασία συγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει σάρκα και οστά και να μπει στη συνέχεια σε προεκλογική προετοιμασία εν όψει του φθινοπώρου, όπου όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Το Σάββατο αναμένεται να επικυρωθούν τα βασικά όργανα, που θα είναι προσωρινά, κι αυτό διότι δεν έχει προηγηθεί συνέδριο για την εκλογή τους, επομένως τη σύνθεσή τους αποφασίζει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί σε πανηγυρικό κλίμα, έναν μήνα ακριβώς μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (Grand Hyatt, λεωφ. Συγγρού). Το όργανο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεπερνά τα 300 μέλη και εκ του μεγέθους του δεν αναμένεται να συνεδριάζει τακτικά – αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για δύο φορές τον χρόνο. Επίσης θα επικυρωθεί η Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα είναι πολυπληθής, καθώς αναμένεται ότι θα αριθμεί περί τα 70 μέλη. Το πιο μικρό και ευέλικτο όργανο θα είναι το Συντονιστικό Κέντρο, μια θεσμοθετημένη μορφή του πρωινού καφέ, που συσκέπτεται καθημερινά – είναι πάντως με ερωτηματικό αν αυτό θα προχωρήσει άμεσα ή θα μείνει για αργότερα.

Οργάνωση στη βάση

Όμως, δεν είναι μόνο τα κεντρικά όργανα που έχουν σημασία, καθώς εξυπηρετούν και κάποιες επικοινωνιακές και πολιτικές σκοπιμότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα κεντρικά της ΕΛ.Α.Σ. δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συγκρότηση του κόμματος στη βάση και στην περιφέρεια. Στόχος, η γρηγορότερη δυνατή εξοικείωση του κόσμου στις γειτονιές και τις τοπικές κοινωνίες με τους κατά τόπους εκπροσώπους του νέου κόμματος, εν όψει εκλογών. Γι’ αυτό τον λόγο, θα οριστεί ένας υπεύθυνος οργανωτικού ανά περιφέρεια κι ένας συντονιστής ανά νομό.

Κυβερνητική και εκλογική ετοιμότητα

Αύριο το πρωί, εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει μια πρώτη συνάντηση με τους 50 τομεάρχες που ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.Α.Σ. το απόγευμα της Τρίτης. Το σχήμα των 50 τομεαρχών επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων βασικών συμπερασμάτων σε σχέση με τα μηνύματα που ήθελε να στείλει μέσω αυτού ο πρώην πρωθυπουργός.

Καταρχάς, ο ορισμός των τομεαρχών περίπου αυτονόητα δηλώνει ότι το κόμμα αποκτά δομή και θέτει σε διάταξη αντιπολιτευτικής μάχης το δυναμικό του. Παράλληλα, στέλνει σήμα εκλογικής ετοιμότητας αλλά και κυβερνητικής ετοιμότητας. Υπό την έννοια ότι, αν και νεοσύστατο, το κόμμα είναι σε θέση να ορίσει υπεύθυνους τομέων απέναντι σε κάθε υπουργό. Ήδη το σχήμα των τομεαρχών περιγράφεται ως «σκιώδης κυβέρνηση», κάτι που αντιστοιχεί τυπικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι εκείνη που διεκδικεί και προετοιμάζεται για την εξουσία. Ωστόσο, ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει «σήμα» ότι ο ίδιος είναι η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, με δεδομένη τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα, αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματός του.

Οι νέες δημοσκοπήσεις

Στο μεταξύ ιδιαίτερη αίσθηση και έκπληξη προκάλεσε χθες η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει την ΕΛ.Α.Σ. με ποσοστό που έχει το «2» μπροστά. Η δημοσκόπηση της Reall Polls για το Protagon δείχνει την ΕΛ.Α.Σ. στο 18,2% όσον αφορά την πρόθεση ψήφου (λίγο πάνω από το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου του 2023) και 21,4% όσον αφορά την εκτίμηση. Δεν είναι όμως μόνο το ποσοστό. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει μείωση της διαφοράς με τη Νέα Δημοκρατία σε μονοψήφιο ποσοστό (6,9% με βάση την εκτίμηση ψήφου, 7,6% με βάση την πρόθεση). Πρόκειται για τη δεύτερη δημοσκόπηση του νέου γύρου δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Προηγήθηκε εκείνη της εταιρείας Interview, που εντοπίζει την ΕΛ.Α.Σ. στο 14,6% στην πρόθεση ψήφου και στο 16% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος («ψαλίδα» στις 13,7 μονάδες με βάση την πρόθεση και 15,2 μονάδες με βάση την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος). Αναμένονται ακόμη αρκετές έρευνες των δημοσκοπικών εταιρειών, που μπορεί να δώσουν μια εικόνα πού περίπου κινείται η ΕΛ.Α.Σ. ένα με ενάμιση μήνα μετά την εκκίνησή της.

Ανανέωση εκ βάθρων

Κλείνοντας την παρένθεση περί δημοσκοπήσεων, και επιστρέφοντας στα μηνύματα που εκπέμπει η σύνθεση των τομεαρχών, είναι πολύ αισθητό το «σήμα» απομάκρυνσης από τον γνωστό παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτήτως ικανοτήτων των προσώπων που έχουν επιλεγεί, για τον Τσίπρα φαίνεται να προέχει αυτή τη στιγμή η σηματοδότηση του νέου, ταυτόχρονα με τον συμβολισμό της μεγαλύτερης στροφής στην κοινωνία και της απομάκρυνσης από την εικόνα του «περίκλειστου» κόμματος που ενδιαφέρεται μόνο για την αναπαραγωγή του μηχανισμού εσωκομματικής εξουσίας και των «ιδεοληψιών» του. Μια αντίληψη που ο Αλέξης Τσίπρας καλλιέργησε με τις παρεμβάσεις του από τον περασμένο Σεπτέμβριο και έπειτα, εκτιμώντας ότι το παλιό μοντέλο κομματικής οργάνωσης είναι πλέον πολύ απωθητικό στην ελληνική κοινωνία.

Προωθούνται λοιπόν πρόσωπα «άφθαρτα» (χωρίς πολιτική φθορά, αφού είναι νέα στην πρώτη γραμμή του πολιτικού παιχνιδιού) και «ακομμάτιστα» (οι περισσότεροι, πλην ειδικών εξαιρέσεων, δεν είναι γνωστοί για την κομματική τους ένταξη, αλλά για την επαγγελματική ή κοινωνική δράση τους).

Σε αυτή τη φάση, δείχνει να έχει μεγαλύτερη σημασία επίσης η εικόνα ότι άνθρωποι από διάφορους χώρους της δημόσιας σφαίρας, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας κ.λπ., συστρατεύονται με την ΕΛ.Α.Σ. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας, ήδη τα στελέχη που «ρίχτηκαν» στην αρένα των τηλεοπτικών πάνελ έχουν την ευκαιρία να «ψηθούν» στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Κάποιοι τα καταφέρνουν, αλλά διαπιστώνονται και πολλοί με αδυναμίες, οι οποίοι, αν δεν δουλέψουν πάνω σ’ αυτές, θα «καούν» γρήγορα και θα περάσουν στην «αποστρατεία» νωρίς.

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