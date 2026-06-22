Χάρης Αθανασιάδης: Ποιο είναι το στέλεχος της ΕΛΑΣ που «τα έβαλε» με τους «σκαφάτους» και τα πολυτελή διαμερίσματα

Αίσθηση έχει προκαλέσει με τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις του ο Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), του κόμματος που ίδρυσε πριν από λίγες εβδομάδες ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας πρόσφατα στο Mega, o X. Αθανασιάδης τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, λέγοντας ότι «θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την».

«Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης», τόνισε όταν ρωτήθηκε για τον ορισμό της «υπερπολυτελούς διαβίωσης».

Διερωτήθηκε, μάλιστα, με χαρακτηριστικό τρόπο: «Συμπολίτες μας που μένουν σε υπερυπερπολυτελή διαμερίσματα, σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω;», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει ΝΔ είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης μερισμάτων, λέγοντας ότι «τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία».

Ποιος είναι ο Χ. Αθανασιάδης

Ο Χάρης Αθανασιάδης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και εργάζεται ως καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ και και διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει επίσης εργαστεί στα πανεπιστήμια Κρήτης (τμήμα Κοινωνιολογίας) και Ιωαννίνων (τμήμα Φιλοσοφίας), και έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής με τα πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, της Κύπρου και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Επί σειρά ετών μετέχει στην επιστημονική επιτροπή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Γληνού.

Οι δημοσιεύσεις, το ερευνητικό έργο και η δημόσια παρουσία του επικεντρώνονται στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, την Ιστορία του Εργατικού Κινήματος και τη Δημόσια Ιστορία. Επίσης, έχει εκτενή αρθρογραφία σε διάφορες εφημερίδες (Το Βήμα, Εφημερίδα των Συντακτών, Documento, Αυγή, Η Εποχή, κ.λπ.).

Ενδεικτικοί τίτλοι ορισμένων άρθρων και συνεντεύξεών του: «Οι φασίστες θέλουν νεκρούς που πέφτουν στις επελάσεις του έθνους κι όχι στα μετερίζια της Δημοκρατίας», «Από τα ορυχεία του Λαυρίου στην εποχή της ρομποτικής», «Δημόσια Ιστορία είναι όλα εκείνα που μας κάνουν να διαφωνούμε στα social media», «Πανεπιστήμια: Προς μια αγοραία κανονικότητα;», κ.λπ.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου δεν είναι κάτι καινούργιο: το 2021 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Δανία, Σουηδία και Ελβετία) εφαρμόζουν ειδική φορολογία στον μεγάλο πλούτο και η Γαλλία φορολογεί τη μεγάλη ακίνητη περιουσία (IFI). Όσον αφορά, δε, στα μερίσματα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την φορολόγησή τους παγκοσμίως, ιδίως, δε, όσων δεν κατευθύνονται σε παραγωγικές διαδικασίες.

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