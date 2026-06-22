Posokanei.gr: Χαμηλώνει τον πήχη η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις και το… τρολάρισμα

Πιο χαμηλούς τόνους – σε σχέση με αυτούς που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσίασή της – υιοθετεί πλέον η κυβέρνηση για την εφαρμογή posokanei.gr, η οποία δέχθηκε ακόμα και… φίλια πυρά για τη χρησιμότητά της, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης των καταναλωτών, όσο και ως «όπλο» για την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά ότι «μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμως ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε για καλύτερες τιμές».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει και στην κριτική, ότι η εφαρμογή ουσιαστικά αποτελεί έκφραση του δόγματος περί «προσωπικής ευθύνης», τονίζοντας ότι «το posokanei δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Κατεβάστε την εφαρμογή, δοκιμάστε τις λειτουργικότητες που προσφέρει και θα δείτε ότι μπορεί να μας κάνει εμάς ως καταναλωτές πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους αλλά και τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές».

Βέβαια, o πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το το posokanei ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο», ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πλέον οι τόνοι για την εφαρμογή είναι πολύ πιο συγκρατημένοι. Κάτι απολύτως λογικό, αν σκεφθεί κάποιος ότι η κριτική ήλθε ακόμα και εκ των έσω: για παράδειγμα ο «υφυπουργός των έξι ωρών», Αρίστος Δοξιάδης, έγραψε στο Facebook για την εφαρμογή ότι «τα στοιχεία που παρέχει είναι, έτσι σκέτα, μάλλον άχρηστα για τον μέσο καταναλωτή. Άντε να συγκρίνεις ένα-ένα τα πράγματα που θες να ψωνίσεις, να συνθέσεις καλάθια, κ.τ.λ. Ελάχιστοι θα το κάνουν».

Βέβαια, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για αυτούς που θα χτίσουν εφαρμογές ώστε ο καταναλωτής, ανάλογα με τις ανάγκες του και την περιοχή του, να αποφασίζει σε ποιό σουπερμάρκετ θα πάει αυτή την εβδομάδα, σε ποιό την επόμενη, κ.τ.λ. Με τα σημερινά εργαλεία είναι πολύ εύκολο να γίνουν τέτοια apps, από μη κερδοσκοπικές ομάδες. Είναι όμως κάτι που δεν μπορεί να κάνει επισήμως το κράτος, γιατί θα μπλέξουμε με νομικά θέματα: αν επιτρέπεται να παρέμβει ευθέως υπέρ του ενός ή του άλλου σουπερμάρκετ».

Ωστόσο, η ιδέα Δοξιάδη – αν υποτεθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κοινότητες προγραμματιστών και οργανώσεις καταναλωτών – είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το posokanei.gr και, φυσικά, μεταφέρει την ευθύνη στην κοινωνία των πολιτών. Ούτως ή άλλως, πάντως, η εφαρμογή δέχθηκε… αλύπητο τρολάρισμα στα social media (με memes, videos, σχόλια, ακόμα και αναλύσεις), ακόμα και από λογαριασμούς που (για να το πούμε κομψά) δεν είναι εχθρικοί προς την κυβέρνηση, ενώ οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας από ένα σημείο και μετά υποχώρησαν και… αποχώρησαν.

Μάλιστα, ακόμα και «γαλάζια» στελέχη δεν έκρυβαν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τον προβληματισμό τους, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, για άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο, μάλιστα, της κοστίζει πολύ δημοσκοπικά (η ακρίβεια παραμένει για πάνω από τρία χρόνια το μεγαλύτερο άλγος για τους πολίτες σε όλες τις μετρήσεις), εμφανίζεται να καταφεύγει για άλλη μια φορά σε εφαρμογές που η χρησιμότητά τους τίθεται εν αμφιβόλω σχεδόν από την πρώτη στιγμή, αντί να εξετάσει μέτρα ελέγχου της αγοράς και μηδενική ανοχή στην αισχροκέρδεια.

Ο… χαμός (διαδικτυακός και… διά ζώσης) με το posokanei.gr έδωσε την ευκαιρία στην αντιπολίτευση για σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να σημειώνει ότι «αυτές οι πλατφόρμες, τύπου “posokanei”, αποτελούν την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης, όσο δεν ελέγχει τα καρτέλ και την ακρίβεια», προσθέτοντας ότι με την εφαρμογή «ο πρωθυπουργός ενημερώνει τους πολίτες πόσα θα χάνουν από τον μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τους ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο πρωθυπουργός, και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας».

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Μητσοτάκης υπέρ posokanei: Περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή