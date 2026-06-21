Η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) σημειώνει ότι για άλλη μια φορά «το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου (…) προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό απαγόρευσης εισόδου στην Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές, καθώς και την απέλαση τους από το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν»», σημειώνει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της.

«Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό. Κάτι το οποίο έγινε άλλωστε και με την εξίσου παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελεί μία πράξη διεθνούς πειρατείας», τονίζει.

ΕΛΑΣ: Καταδικάζουμε την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ – Να πάρει θέση η κυβέρνηση

«Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα θέση για το περιστατικό και να καταστήσει σαφή στην Ισραηλινή πλευρά την βαρύτητα και τον αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ενεργειών και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες διαμαρτυρίας», υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ και συμπληρώνει:

«Τέλος, η ΕΕ πρέπει επιτέλους να προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προκειμένου να τερματισθεί η γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και η εν γένει ισραηλινή επιθετικότητα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Είναι αναγκαία επομένως η άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ λόγω παραβίασης της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην παραβατική πολιτική Νετανιάχου».

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