Κωνσταντοπούλου: «Οι γυναικοκτόνοι με την πράξη τους λένε ότι δεν αξίζει η ζωή της γυναίκας» – «Δεν το έχουν σκεφτεί καλά» στο Κίνημα Καρυστιανού

Στη Μαρία Καρυστιανού που τάχθηκε κατά του όρου «γυναικοκτονία» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως στο Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν το έχουν σκεφτεί καλά. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο» με το ζήτημα, είπε και πρόσθεσε: «Αυτά τα θέματα είναι λυμένα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκηση κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού που αρνείται να ποινικοποιήσει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα. Η αδράνεια αυτή εκπέμπει «ένα λανθασμένο μήνυμα και ενισχύει την επιδημία της έμφυλης βίας», επισήμανε.

«Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η ίδια η πολιτεία δεν παίρνει θέση καθαρή, αφήνει το τοπίο θολό. Για ανεξήγητους λόγους έχεις έναν πρωθυπουργό που λέει “δεν πρέπει η γυναικοκτονία να ποινικοποιηθεί ως αυτοτελές κακούργημα”. Αυτό είναι αδιανόητο να το λέει πρωθυπουργός και έχει γύρω-γύρω και διαφόρους, οι οποίοι, δεν απορούμε, έχει τον Βορίδη να λέει “είναι ποινικός λαϊκισμός να θες να ποινικοποιήσεις τη γυναικοκτονία”. Την ίδια ώρα, την τελευταία πενταετία, έχουμε πάνω από 65 γυναικοκτονίες με δράστες συντρόφους, πρώην συντρόφους, συζύγους, πρώην συζύγους. Έχουμε επιδημία γυναικοκτονιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο όρος γυναικοκτονία ορίζει το συγκεκριμένο έγκλημα. Γυναικοκτονία είναι η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας, επειδή είναι γυναίκα, από τον σύντροφο, τον σύζυγο, τον πρώην σύντροφο, τον πρώην σύζυγο, μέλος της οικογένειας που ασκεί πάνω σε αυτή τη γυναίκα εξουσία ζωής ή θανάτου. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή γίνεται λόγος για το “καλά, η ζωή μιας γυναίκας” —λένε κάποιοι, ο πρωθυπουργός πρώτα-πρώτα— “αξίζει περισσότερο από τη ζωή ενός άντρα, ενός γέροντα, ενός παιδιού;”. Μα αυτοί που διαπράττουν τις γυναικοκτονίες λένε ακριβώς το αντίθετο», επισήμανε.

«Η πράξη της γυναικοκτονίας είναι η απαξίωση. Το να αφαιρέσεις τη ζωή μιας γυναίκας γιατί λες ότι δεν αξίζει. Λένε οι γυναικοκτόνοι με την πράξη τους, ότι η ζωή της γυναίκας αξίζει λιγότερο, ότι είναι στα χέρια τους, ότι μπορούν να την αφαιρούν όποτε θέλουν και ότι μπορούν να ασκούν αυτή την εξουσία», εξήγησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως η πολιτεία πρέπει να εκπέμψει ένα καθαρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, καθώς ακόμα και δημόσια πρόσωπα υιοθετούν κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως σημείωσε, η ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιβαρυντική περίσταση ακόμα και σε ισόβιες ποινές, αποτρέποντας την εφαρμογή ελαφρυντικών.

«Θύματα γυναικοκτονίας το 95% των γυναικών που δολοφονούνται στην Ελλάδα»

«Είναι ένα εγκληματικό φαινόμενο και ο ρόλος του ποινικού δικαίου είναι να περιγράφει το έγκλημα και να το ορίζει ως αξιόποινη συμπεριφορά. Η γυναικοκτονία είναι μία αξιόποινη συμπεριφορά, διακριτή από τον γενικό κανόνα της ανθρωποκτονίας, στον οποίο έχουν μπει ούτως ή άλλως πάρα πολλές ειδικές εκφάνσεις. Και τα εγκλήματα πολέμου, και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και η γενοκτονία, όλα αυτά εμπεριέχουν την ανθρωποκτονία αλλά είναι ειδικότερα εγκλήματα. Και φανταστείτε να λέγαμε “γιατί να ποινικοποιήσει κανείς τη γενοκτονία; Δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, η ανθρωποκτονία, που είναι ούτως ή άλλως ισόβια;”».

«Το 95% περίπου των γυναικών που δολοφονούνται στην Ελλάδα είναι θύματα γυναικοκτονίας. Είναι συντριπτικό αυτό το ποσοστό. Είναι θύματα δηλαδή τέτοιου είδους συμπεριφοράς, από άνδρες, συζύγους, πρώην συζύγους, συντρόφους, πρώην συντρόφους, πρόσωπα του περιβάλλοντος που ασκούν αυτή την εξουσία επάνω τους».

«Δεν έχει απορριφθεί το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών»

Αναφερόμενη στη δίκη των Τεμπών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη δεν έχει απορριφθεί ακόμα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

«Είναι μια δίκη που αφορά όλη την κοινωνία, είναι μια δίκη που πρέπει να μεταδίδεται, διότι διαφορετικά εισρέουν και παραποιούνται πληροφορίες ή κυκλοφορούν εντελώς ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με τη δίκη, που εξυπηρετούν τις εξουσίες, και βλέπουμε τις εξουσίες να τις αναπαράγουν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες».

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξήρε τον ρόλο της ομάδας Anubis, που συνέβαλε στην εύρεση βιολογικού υλικού στο Κουλούρι.

«Εντοπίσανε πάρα πολλά ευρήματα, τους χρωστάμε πάρα πολλά και αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι υπό διωγμό, αφού δολοφονήθηκε το σκυλί τους, ο Echo, που είχε βρει ανθρώπινα οστά. Τον είχαν εντοπίσει πριν από λίγο καιρό, δηλητηριάστηκε, του έριξαν φόλα. Η ομάδα υφίσταται μια τεράστια δίωξη από τις τοπικές αρχές που θέλουν να τους βγάλουν από τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένοι και από το υπουργείο Δικαιοσύνης, που τους εκβιάζουνε».

Για τις δημοσκοπήσεις και την Μαρία Καρυστιανού

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τις χαρακτήρισε μη αξιόπιστες και είπε πως λειτουργούν ως μέσο έκφρασης επιθυμιών αντιπάλων για φθορά, ενώ συμπλήρωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση.

Όσον για την εμφάνιση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Η κα Καρυστιανού είναι μάνα, σε μία υπόθεση στην οποία δίνουμε μία μάχη και εγώ σε αυτή τη μάχη επειδή έχω αυτό τον ρόλο, τον ρόλο της συνηγόρου τριών οικογενειών και ενός τραυματία, και είμαι κοντά σε πάρα πολλές ακόμη οικογένειες, τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες, με καθημερινή επικοινωνία με τους περισσότερους. Επειδή βλέπω και την αγωνία τους και φυσικά υπάρχουν και ανθρώπινες αντιδράσεις και οι ανθρώπινες διαφορές, διαφοροποιήσεις. Εμένα ο ρόλος μου είναι να κρατήσω τις οικογένειες ενωμένες και να κρατήσω τον αγώνα αυτό ζωντανό και ακέραιο».

«Δεν την θεωρώ πολιτική αντίπαλο, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος που είναι υπέρτερη και εγώ έτσι θα κινηθώ. Αυτή είναι η στάση μου, και δεν πρόκειται επ’ ουδενί αυτό να αλλάξει».

«Θρασύτατος και αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός ο Τσίπρας»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «θρασύτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό», ενώ αμφισβήτησε και τη αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, επισημαίνοντας ότι πρόδωσε τον λαό και παραβίασε τη λαϊκή εντολή του 2015. «Φέρνει τα μνημόνια και καταδιώκει όσους αντιστέκονται», τόνισε, υπενθυμίζοντας τις διαφωνίες της με τον πρώην πρωθυπουργό όταν αρνήθηκε να στηρίξει το τρίτο μνημόνιο.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αυταρχική διακυβέρνηση, με μνημόνια και καταστολή. Αναφέρθηκε στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, τονίζοντας ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, υποστηρίζοντας πως ο τότε πρωθυπουργός γνώριζε από νωρίς για τους δεκάδες νεκρούς.

Για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα να ανακάμπτει, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τις αμφιβολίες, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή προβολή του από τα μέσα ενημέρωσης. Υποστήριξε ότι η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ αγνόησε την ίδια και το κόμμα της, ακόμα και σε σημαντικές υποθέσεις όπως η δολοφονία του Γρηγορόπουλου.

Τέλος, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντάς τον ως «εύκολο αντίπαλο».

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