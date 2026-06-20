Κατά του όρου «γυναικοκτονία» η Καρυστιανού: «Τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών»

Σε ακόμα μια αμφιλεγόμενη τοποθέτηση, που προκαλεί ήδη αντιδράσεις, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, το πρωί του Σαββάτου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, για τον όρο «γυναικοκτονία», η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όχι μόνο δεν διαφοροποιήθηκε από τη δήλωσή της στενής συνεργάτιδάς της, Μαρίας Γρατσία, αλλά υποστήριξε πως «τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών».

«Από νομική πλευρά, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια είτε μιλάμε για γυναίκα είτε για παιδιά είτε άντρες, είτε Έλληνες είτε ξένους, γι’ αυτό και η ανθρωποκτονία επισύρει τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση», είπε.

»Η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό, βαθύ τραύμα, που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Από τη μία, κουβαλάμε την πατριαρχική δομή στην κοινωνία, με την κουλτούρα της ανδρικής υπεροχής, και από την άλλη η παρακμή της κοινωνίας, με την απλοποίηση της παιδείας, ξεκομμένη από τον πολιτισμό, την στοχοποίηση, την απουσία οράματος και ελπίδας, γεννά βία», πρόσθεσε.

«Ως γυναίκα, θα σας πω, με τον κίνδυνο να δεχτώ επίθεση, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, υποστήριξε πως η ένταξη του συγκεκριμένου όρου στον δημόσιο διάλογο «τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες, υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου».

«Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο»

«Δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ πως λειτουργούν αντίθετα», πρόσθεσε.

«Για εμένα το θέμα δεν είναι η διαφορά στη σωματική δύναμη, είναι γιατί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Το θέμα είναι τι μπορώ να κάνω από πριν. Θα πρέπει να συνεχίζω να λέω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο και ανήκει στις ευάλωτες ομάδες; Ή θα πρέπει να την μετακινήσει στη θέση του ενήλικα, στην ίδια θέση που είναι και ο άνδρας;», είπε.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως σκοπός της πολιτικής της πρότασης είναι η πρόληψη, φέρνοντας ως παράδειγμα την ενδοοικογενειακή βία, την οποία χαρακτήρισε «το πρώιμο στάδιο» της γυναικοκτονίας.

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