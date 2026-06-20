Γιάννης Στουρνάρας: «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους – Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε με παράλληλο νόμισμα το 2015»

Με ένα σαφές μήνυμα ότι δεν ενδιαφέρεται για πολιτική ή άλλη δημόσια θέση εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας ξεκαθαρίζει, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ότι δεν βλέπει τον εαυτό του σε διαφορετικό θεσμικό ρόλο στο μέλλον.

«Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος», δηλώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εάν χρειαστεί ξανά να δοθεί μάχη για την οικονομική σταθερότητα της χώρας, αυτή θα πρέπει να δοθεί από την κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να βάλει τέλος στα κατά καιρούς σενάρια που τον ήθελαν να συζητείται ακόμα και για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας και ειδικού σκοπού.

Αλλά ο κ. Στουρνάρας επανέρχεται με μία δήλωση βόμβα και στην κρίσιμη περίοδο του 2015, περιγράφοντας ένα κλίμα πλήρους απροετοιμασίας στους κυβερνητικούς χειρισμούς εκείνης της εποχής. Όπως σημειώνει, «οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι», ασκώντας σκληρή κριτική στις επιλογές που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της σύγκρουσης με τους ευρωπαίους εταίρους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη μάχη για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, ακόμη και μετά την αποχώρηση του Γιάνη Βαρουφάκη από το υπουργείο Οικονομικών, υπήρχαν δυνάμεις που εξακολουθούσαν να «φλερτάρουν» με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος, γεγονός που – όπως αφήνει να εννοηθεί – διατηρούσε τους κινδύνους για την οικονομία.

Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποιεί ότι η πρόοδος δεν είναι δεδομένη. «Μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της δημοσιονομικής σταθερότητας και της συνέχισης μιας συνετής οικονομικής πορείας.

Η συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία επανέρχονται συζητήσεις για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της επόμενης ημέρας, με τον ίδιο να επιλέγει να τοποθετηθεί τόσο για τα γεγονότα της κρίσης όσο και για τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

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