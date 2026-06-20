Καταθέσεις, ακίνητα και αναδρομικά στο στόχαστρο της Εφορίας πριν από την παραγραφή – Τι θα ερευνηθεί μέχρι τέλος του 2026

Ενώ τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ έχουν στρατοπεδεύσει σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς αναζητώντας επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις, ένα δεύτερο και ίσως πιο κρίσιμο μέτωπο έχει ανοίξει στα γραφεία των ελεγκτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τον αγώνα δρόμου προκειμένου να μη χαθούν, λόγω παραγραφής, χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές και θα κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026 εάν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι.

Η εντολή από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ είναι σαφής: προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν το φορολογικό έτος 2020, όπου εκπνέει η πενταετής προθεσμία παραγραφής. Οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα καλούνται μέχρι το φθινόπωρο να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες υποθέσεις παρουσιάζουν πραγματικό φορολογικό ενδιαφέρον και ποιες μπορούν να αποδώσουν πρόσθετα έσοδα στο Δημόσιο.

Στην πράξη, οι ελεγκτές αναζητούν κάθε πιθανή πηγή αδήλωτης φορολογητέας ύλης. Από τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις μέχρι εισοδήματα από το εξωτερικό, αναδρομικά αποδοχών, μεταβιβάσεις ακινήτων και δηλώσεις ΦΠΑ. Το βάρος πέφτει κυρίως στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς τα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης επιτρέπουν πλέον την ταχεία σύγκριση στοιχείων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Το πιο ισχυρό εργαλείο παραμένει το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών. Μέσω αυτού, οι φοροελεγκτές μπορούν να συγκρίνουν καταθέσεις και χρηματοροές με τα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Όταν τα ποσά δεν συμβαδίζουν, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανό καταλογισμό φόρων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης φορολογούμενοι που δήλωσαν λανθασμένα ή δεν δήλωσαν καθόλου αναδρομικά εισοδήματα, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα ενοίκια, αλλά και επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ οι συναλλαγές τους δείχνουν διαφορετική εικόνα. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι τέτοιες υποθέσεις συχνά κρύβουν σημαντικές φορολογικές διαφορές.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, ειδικά όταν αφορούν περιοχές ή περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών. Πρόκειται για φακέλους που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτοί επί χρόνια και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με το όριο της παραγραφής.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Η ΑΑΔΕ δεν αρκεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο. Πρέπει και να κοινοποιήσει εγκαίρως τις πράξεις καταλογισμού στους φορολογούμενους. Διαφορετικά, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλει φόρους και πρόστιμα.

Γι’ αυτό και στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν ότι η μάχη δεν δίνεται μόνο απέναντι στη φοροδιαφυγή του σήμερα, αλλά και απέναντι στο ημερολόγιο. Για χιλιάδες φορολογουμένους που θεωρούσαν ότι παλιές υποθέσεις είχαν ξεχαστεί στα συρτάρια της Εφορίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μπορεί να επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις με τη μορφή ενός φακέλου που θα φτάσει από την ΑΑΔΕ, συνοδευόμενου από τον ανάλογο λογαριασμό.

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