search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:03
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 10:55

Το «posokanei»… συντόνισε τα σούπερ μάρκετ: Οι απίστευτες συμπτώσεις τιμών παντού μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας

19.06.2026 10:55
SUPER_MARKET_FILE

Είναι κάποιες συμπτώσεις που παρατηρούνται στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που δύσκολα μπορεί να τις προσπεράσεις κάποιος.

Αν και δεν είναι δυνατόν να διαθέτει κανείς δεδομένα από πριν, έχει ενδιαφέρον η εξής παρατήρηση: Από χθες Πέμπτη, μία μέρα μετά τη λειτουργία της πολυδιαφημισμένης πλατφόρμας «posokanei», αλλά και την Παρασκευή, εντοπίζονται προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια – ούτε σεντ διαφορά! – σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Θα είχε μία λογική να κάποια λίγα κάθε φορά σούπερ μάρκετ να εμφανίζουν αυτή τη σύμπτωση. Αλλά τόσα πολλά, σε αρκετά προϊόντα και με τέτοια ακρίβεια, παραπέμπει μοιάζει με σκηνικό που βάζει υποψίες για… καρτέλ. Αλλά όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική αγορά έτσι;

Διαβάστε επίσης:

Posokanei: Η πλατφόρμα που τελικά κοστίζει περισσότερο από την άθλια ακρίβεια, σε 4 παραδείγματα που μας αφορούν όλους

Ένας στους δύο εργαζόμενους εξαγοράζει πλασματικά έτη για να πάρει σύνταξη στα 62 – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Οι τιμές στην αντλία θα κρίνουν την τύχη της επιδότησης στο diesel μετά τη λήξη του μέτρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια – Συνολικά 103 το 2026

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοσκοπική Επέμβαση Βουβωνοκήλης με την Πρωτοπόρο Μέθοδο TEP

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:03
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

1 / 3