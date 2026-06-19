Το «posokanei»… συντόνισε τα σούπερ μάρκετ: Οι απίστευτες συμπτώσεις τιμών παντού μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας

Είναι κάποιες συμπτώσεις που παρατηρούνται στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ που δύσκολα μπορεί να τις προσπεράσεις κάποιος.

Αν και δεν είναι δυνατόν να διαθέτει κανείς δεδομένα από πριν, έχει ενδιαφέρον η εξής παρατήρηση: Από χθες Πέμπτη, μία μέρα μετά τη λειτουργία της πολυδιαφημισμένης πλατφόρμας «posokanei», αλλά και την Παρασκευή, εντοπίζονται προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια – ούτε σεντ διαφορά! – σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Θα είχε μία λογική να κάποια λίγα κάθε φορά σούπερ μάρκετ να εμφανίζουν αυτή τη σύμπτωση. Αλλά τόσα πολλά, σε αρκετά προϊόντα και με τέτοια ακρίβεια, παραπέμπει μοιάζει με σκηνικό που βάζει υποψίες για… καρτέλ. Αλλά όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική αγορά έτσι;

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