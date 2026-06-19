Οι τιμές στην αντλία θα κρίνουν την τύχη της επιδότησης στο diesel μετά τη λήξη του μέτρου

Η πορεία των τιμών στα πρατήρια καυσίμων και όχι μόνο η αποκλιμάκωση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα καθορίσει τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το μέλλον της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Με το μέτρο των 15 λεπτών ανά λίτρο να λήγει στο τέλος Ιουνίου, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από την πλήρη κατάργηση έως μια πιο περιορισμένη συνέχισή του.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η πτώση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς τιμές ενέργειας θα μεταφερθεί με ουσιαστικό τρόπο στους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εικόνα στην ελληνική αγορά δείχνει ότι οι μειώσεις περνούν με αργούς ρυθμούς στην αντλία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου.

Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται χθες ήταν στα 1,739 ευρώ το λίτρο, εμφανίζοντας ήπια αποκλιμάκωση σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πρατήρια που διαθέτουν diesel ακόμη και στην περιοχή των 1,55 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πολλές νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει διαχρονικά τις τιμές καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει ακόμη και τα 1,85 ευρώ. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών δεν έχει ακόμη φτάσει με την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το οικονομικό επιτελείο καλείται να λάβει αποφάσεις με φόντο όχι μόνο την αγορά καυσίμων αλλά και την ευρύτερη πορεία του πληθωρισμού. Οι ανατιμήσεις που προηγήθηκαν έχουν ήδη περάσει στο κόστος μεταφορών, στις υπηρεσίες και σε βασικά αγαθά, ενώ αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με αυξημένα ενεργειακά κόστη.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά της βενζίνης, όπου οι τιμές εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν επιστρέψει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν χαμηλά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων κινείται πλέον οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο και διαμορφώνεται περίπου στα 1,99 ευρώ. Παρά τη μείωση, η διαφορά σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σημαντική, καθώς η βενζίνη επιβαρύνεται με υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Και στην περίπτωση της αμόλυβδης, η γεωγραφία παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τιμές ακόμη και μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Σε αρκετές περιπτώσεις η αμόλυβδη εξακολουθεί να πωλείται πάνω από τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ δεν λείπουν περιοχές όπου οι τιμές προσεγγίζουν ακόμη και τα 2,25 ευρώ. Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανησυχία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών δεν έχει περάσει ακόμη με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την αγορά καυσίμων.

Η υποχώρηση του αργού πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιούργησε προσδοκίες για ταχύτερη μείωση των τιμών. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η λιανική αγορά δεν ακολουθεί άμεσα τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, καθώς σημαντικό μέρος των αποθεμάτων αγοράστηκε σε υψηλότερα επίπεδα κόστους.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τις επόμενες εβδομάδες η εικόνα ενδέχεται να βελτιωθεί περισσότερο, καθώς οι τιμές διυλιστηρίου έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν και πλησιάζουν επίπεδα που είχαν καταγραφεί την άνοιξη. Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί και οι διεθνείς αγορές παραμείνουν σταθερές, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να δουν μεγαλύτερες μειώσεις μέσα στον Ιούλιο.

Αυτό είναι και το σενάριο πάνω στο οποίο βασίζονται όσοι εισηγούνται τη λήξη της επιδότησης από τον επόμενο μήνα. Η λογική είναι ότι εφόσον η αγορά επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα τιμών, δεν θα υπάρχει λόγος συνέχισης ενός μέτρου που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην κυβέρνηση, πάντως, δεν θεωρούν δεδομένο ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών, καθώς οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση στο κόστος καυσίμων θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά την αγορά και την καταναλωτική συμπεριφορά.

Για τον λόγο αυτό παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο μιας ενδιάμεσης λύσης. Δηλαδή της διατήρησης της επιδότησης για ένα ακόμη διάστημα, αλλά με χαμηλότερο ύψος ενίσχυσης από τα 15 λεπτά ανά λίτρο που ισχύουν σήμερα. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι μειώσεις που καταγράφονται στα διεθνή ταμπλό θα γίνουν τελικά ορατές και στις αντλίες των πρατηρίων.

Γιατί, όπως παραδέχονται κυβερνητικά στελέχη, άλλο είναι η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και άλλο η τιμή που πληρώνει καθημερινά ο οδηγός στο πρατήριο. Και προς το παρόν, η απόσταση ανάμεσα στα δύο παραμένει μεγαλύτερη από όσο θα ήθελε η κυβέρνηση.

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