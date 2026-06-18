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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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18.06.2026 18:54

Θεοδωρικάκος: Επενδύουμε σε έρευνα και καινοτομία -​ Ενίσχυση 286 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

18.06.2026 18:54
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Την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει συστηματικά στην έρευνα, την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στην 171η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων της χώρας.

O κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής έρευνας, σημειώνοντας πως «προχωρούμε στην παράταση της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ-2), σε απόλυτη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, καθώς αποδεσμεύονται συνολικοί πόροι που, μαζί με την εθνική συμμετοχή, αγγίζουν τα 286 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως το 2028».

Απευθυνόμενος στους προέδρους των ερευνητικών κέντρων και στα μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, υπογράμμισε ότι σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών προκλήσεων η πραγματική ισχύς των κρατών οικοδομείται στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. «Δεν παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μεταβεί σε μια νέα εποχή για την έρευνα και την τεχνολογική της θέση διεθνώς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ακόμα πως «η πατρίδα μας μετατράπηκε από μια χώρα-υπόσχεση, σε έναν ώριμο, θεσμικά θωρακισμένο και εξαιρετικά δυναμικό πόλο τεχνολογίας αιχμής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της χώρας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στις 29 Μαΐου 2026, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετήθηκε η Σύσταση για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιστημονικής Διπλωματίας, αναγνωρίζοντας την επιστήμη ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής αυτονομίας. Παράλληλα, στις 30 Απριλίου 2026 ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΕΤΕΚ το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο για τις Συνέργειες με την Ελληνική Επιστημονική Διασπορά και την Τεχνολογική Διπλωματία.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής από το 2019 έως σήμερα, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε την ιστορική αύξηση των εθνικών δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης από 2,2 δισ. ευρώ το 2018 σε 3,65 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 68% και φτάνοντας στο 1,54% του ΑΕΠ.

«Η ενίσχυση της έρευνας συνοδεύτηκε από ισχυρά φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, με την υπερέκπτωση δαπανών έρευνας να φτάνει έως και το 315% για δράσεις πράσινης μετάβασης και συνεργατικά σχήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ως κορυφαίο αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής αναδείχθηκε η δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης την τελευταία εξαετία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιστροφή του brain drain.

Αναφερόμενος στα ζητήματα των ερευνητικών κέντρων, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: την απλούστευση του πλαισίου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, την ενίσχυση της ευελιξίας στη στελέχωση ερευνητικών έργων με συμβάσεις ΙΔΟΧ, με παράλληλη θωράκιση της νομιμότητας και της ελεγκτικής επάρκειας, καθώς και τη διευθέτηση της καταβολής του υπολοίπου της τακτικής επιχορήγησης του 2025.

Δόθηκε επίσης έμφαση στη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών υποδομών, με δέσμευση για σαφή χρονοδιαγράμματα στις τελικές εντάξεις και στις ενστάσεις.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης για συνεχή διάλογο με την ερευνητική κοινότητα σε κρίσιμα θεσμικά και εργασιακά ζητήματα.

Στην Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής.

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