Έρευνα-Σοκ: Το 47% των Ελλήνων χωρίς διακοπές φέτος – «Ασπιρίνη» το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Η σκληρή πραγματικότητα της ακρίβειας έρχεται να ισοπεδώσει τα κυβερνητικά αφηγήματα περί οικονομικής ευημερίας, καθώς η θερινή περίοδος ξεκινά με δραματικά στοιχεία για τους Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Alco, το 47% των Ελλήνων –σχεδόν ένας στους δύο συμπολίτες μας– δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να κάνει καθόλου διακοπές φέτος, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο δυσβάσταχτο κόστος διαμονής, μετακίνησης και εστίασης.

Μέσα σε αυτό το γκρίζο σκηνικό, η κυβέρνηση επιστρατεύει για ακόμη μία φορά τη γνωστή συνταγή των επιδομάτων, ανακοινώνοντας την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» για τον Αύγουστο.

Οι αλλαγές, τα διευρυμένα κριτήρια και τα vouchers

Το νέο πρόγραμμα παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική, καθώς θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο να καλύψει τόσο την καλοκαιρινή όσο και τη χειμερινή περίοδο. Το βασικό επικοινωνιακό χαρτί της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς πλέον επιτρέπεται η συμμετοχή σε νοικοκυριά και οικογένειες της μεσαίας τάξης με ετήσιο εισόδημα που αγγίζει έως και τις 58.000 ευρώ.

Παράλληλα, θεσμοθετούνται ορισμένες θετικές κοινωνικές παρεμβάσεις:

Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί, από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και θα πιστωθεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω ΚΕΠ για την αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού.

Ωστόσο όσο θετικές κι αν ακούγονται οι ρυθμίσεις για τα ΑμεΑ ή τους πολύτεκνους, η σύνδεση του προγράμματος με την πραγματική οικονομία αναδεικνύει ένα τεράστιο πολιτικό έλλειμμα. Όταν το 47% της κοινωνίας δηλώνει αποκλεισμένο από το συνταγματικό δικαίωμα της ανάπαυσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στα χαρτιά μοιάζει με εμπαιγμό.

Αν τα εισοδηματικά όρια ανεβαίνουν στις 58.000 ευρώ αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος παραμείνει χαμηλός, το «Τουρισμός για Όλους» θα μετατραπεί σε μια κανονική κληρωτίδα, όπου ελάχιστοι τυχεροί θα πάρουν το voucher και οι υπόλοιποι απλώς θα επιβεβαιώσουν τα στατιστικά της φτώχειας. Η επιμονή σε μια «οικονομία των passes» δεν λύνει το πρόβλημα των χαμηλών μισθών και των εξωφρενικών τιμών στα ακτοπλοϊκά και τα ξενοδοχεία.

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