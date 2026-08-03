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ΥΓΕΙΑ

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03.08.2026 21:10

Στο Μίσιγκαν οι δύο πρώτοι θάνατοι στις ΗΠΑ που σχετίζονται με παράσιτο που προκαλεί διάρροια

03.08.2026 21:10
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Δύο άνθρωποι πέθαναν από την επιδημία κυκλοσπορίασης στο Μίσιγκαν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι υγείας της πολιτείας, οι οποίοι είναι οι πρώτοι θάνατοι που επιβεβαιώθηκαν στις ΗΠΑ και σχετίζονται με το μικροσκοπικό παράσιτο.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Μίσιγκαν δήλωσε ότι και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα που μπορεί να επιδεινώθηκαν από την εντερική ασθένεια και την αφυδάτωση. Το υπουργείο δήλωσε ότι δεν θα παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους.

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από ένα μικροσκοπικό, σφαιρικό παράσιτο που συνήθως προκαλεί υδαρή διάρροια «με συχνές και μερικές φορές εκρηκτικές κενώσεις», σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Τα κρούσματα τείνουν να εμφανίζονται συχνότερα στα τέλη της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Το παράσιτο που αγαπά τη θερμότητα μολύνει τα έντερα και εξαπλώνεται μέσω των κοπράνων. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι έχουν μολυνθεί καταναλώνοντας φρούτα ή λαχανικά που εκτέθηκαν σε νερό άρδευσης μολυσμένο με κόπρανα.

Η ασθένεια είναι λιγότερο συχνή από άλλες τροφιμογενείς ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της σαλμονέλας και του E. coli. Πολλά κρούσματα δεν συνδέονται με συγκεκριμένο τρόφιμο ή άλλη πηγή και, για χρόνια, αναφέρθηκαν λίγα κρούσματα κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ. Αλλά ο αριθμός άρχισε να αυξάνεται πριν από περίπου μια δεκαετία, με μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αύξηση το 2018 και το 2019.

Προηγουμένως, το 2019 σημειώθηκαν τα περισσότερα αναφερόμενα κρούσματα στις ΗΠΑ, με καταγεγραμμένα περίπου 4.700.

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