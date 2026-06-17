Στον «αέρα» το PosoKanei.gov – Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο, πώς λειτουργεί

Στον «αέρα» από σήμερα, Τετάρτη 17/6, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία θα αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής, ως νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.

Πώς μπαίνω στο posokanei.gov.gr

Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης posokanei.gov.gr και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών.

Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί αρχικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή της από την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, θα την παρουσιάσουν στις 12:30 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Πώς λειτουργεί το posokanei

Η νέα εφαρμογή περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια.

Οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών, είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών.

Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Από τις πρώτες δοκιμές, καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανά συσκευασία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

«Θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μία πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε «PosoKanei» και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας «καλάθι του νοικοκυριού» και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.

Θα μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.

Θα λύσει το πρόβλημα; Προφανώς και όχι, αλλά θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να μπορεί να γνωρίζει πραγματικά ποιο σούπερ μάρκετ ή ποιο κατάστημα έχει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη τιμή», είχε τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα πλατφόρμα.

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