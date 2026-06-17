Το «κρυφό» πλεόνασμα και τα κυβερνητικά ψίχουλα με τη βούλα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Η επίσημη γνωμοδότηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) για τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό των 800 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται να γκρεμίσει με πάταγο το κυβερνητικό αφήγημα περί «περιορισμένων αντοχών της οικονομίας». Η έκθεση του ανώτατου ανεξάρτητου οργάνου όχι μόνο ανάβει το πράσινο φως για τα μέτρα ανακούφισης, αλλά ξεγυμνώνει την κρατική οικονομική πολιτική, αποκαλύπτοντας ότι τα ταμεία ζεμάταγαν από ρευστό, την ώρα που η κοινωνία γονάτιζε από την ατελείωτη ακρίβεια.

Τα απόλυτα νούμερα της έκθεσης σοκάρουν. Το έτος 2025 έκλεισε με ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,9% του ΑΕΠ, διαλύοντας τον αρχικό κυβερνητικό στόχο που ήταν μόλις 3,7%. Αυτή η τεράστια απόκλιση οφείλεται στην υπεραπόδοση των φορολογικών και ενεργητικών μέτρων, τα οποία απέδωσαν 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, έναντι αρχικής εκτίμησης για μόλις 100 εκατομμύρια! Κοινώς, το κράτος μάζεψε από τις τσέπες των φορολογουμένων μέσω του ΦΠΑ και των ανατιμήσεων ένα δισεκατομμύριο παραπάνω από όσα υπολόγιζε, το οποίο κρατούσε «κρυφό» στο σεντούκι.

Η ίδια ακριβώς εικόνα υπερεισπράξεων συνεχίζεται ακάθεκτη και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 3,8%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες κρατήθηκαν τεχνητά χαμηλότερα κατά 5%. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το λέει ξεκάθαρα: Υπάρχει πλούσιος, ασφαλής και επαρκής δημοσιονομικός χώρος. Η δικαιολογία της «δημοσιονομικής πειθαρχίας» και των στενών περιθωρίων που επιστρατεύει μόνιμα το Υπουργείο Οικονομικών καταρρέει από τα δικά του επίσημα στοιχεία.

Εδώ ακριβώς εστιάζεται η σκληρή πραγματικότητα και η ανάγκη για κριτική. Αφού η χώρα διαθέτει τέτοια εντυπωσιακή οικονομική άνεση και το χρέος αποκλιμακώνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο (στο 136,8% του ΑΕΠ για το 2026), γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να επιστρέψει στην κοινωνία μόνο ένα μικρό μέρος των υπερκερδών; Τα 150 ευρώ ανά παιδί και η επιδότηση 15% στα λιπάσματα φαντάζουν ως πολιτική ελεημοσύνης μπροστά στα δισεκατομμύρια που λιμνάζουν στα κρατικά ταμεία.

Με την εγχώρια αγορά να παρουσιάζει δομικές στρεβλώσεις και τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να καλπάζει, η επιμονή σε μια «οικονομία των επιδομάτων» αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Τα στοιχεία του ΕΔΣ αποδεικνύουν ότι υπήρχε και υπάρχει η δυνατότητα για γενναίες, μόνιμες μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και για πραγματική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση προτιμά να κρατά το πλεόνασμα ως μαξιλάρι για τις ξένες αγορές, μοιράζοντας στους Έλληνες πολίτες απλώς τα ψίχουλα από το τραπέζι των υπερεισπράξεων.

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