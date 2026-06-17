search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 07:33
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 07:14

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

17.06.2026 07:14
benzini new
αρχείου

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών διαπραγματεύεται το πετρέλαιο, με το αργό τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι και το WTI να κατρακυλά προς τα 75 δολάρια εν μέσω προσδοκιών για αυξημένη προσφορά μετά την αναμενόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι προσδοκίες για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών την Παρασκευή στην Ελβετία, η οποία θα παρέχει στην Τεχεράνη σειρά οικονομικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επανέναρξης των εξαγωγών πετρελαίου έχουν αναζωπυρώσει τις ελπίδες των επενδυτών οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει τις τιμές του αργού Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι με περιορισμένη πτώση στις συναλλαγές της Τετάρτης (17.6.2026).

Ανάλογη είναι η εικόνα για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται μια ανάσα από τα 75 δολάρια το βαρέλι, μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις πτώσης.

Η αγορά τελεί εν αναμονή της άρσης του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται αυξημένη διέλευση φορτίων ιρανικής προέλευσης ωστόσο δεξαμενόπλοια από άλλες χώρες αναμένεται να επιχειρήσουν διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Πρόσθετες προμήθειες από την περιοχή αναμένεται να ενισχύσουν τα αποθέματα διυλιστηρίων παγκοσμίως, παράλληλα με τις υψηλότερες ποσοστώσεις εξαγωγών του ΟΠΕΚ+ και την αυξημένη παραγωγή από τα ΗΑΕ, τα οποία αποχώρησαν από το καρτέλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα

Διαβάστε επίσης

ΚΕΦΙΜ: Η μεγάλη ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης εκτοξεύει το κόστος κατοικίας και τα ενοίκια

Oι 7 νέες ρυθμίσεις για τα χρέη στο δημόσιο – Τι πρέπει να κάνουν όσοι χρωστούν 

Επανεκλογή Θεοδωρόπουλου στην προεδρία του ΣΕΒ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_2812_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός λέμβου με 38 μετανάστες νοτιανατολικά της Γαύδου

benzini new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

ebola_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Θερίζει» ο Έμπολα στο Κονγκό: 196 νεκροί και 837 κρούσματα

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΙΜ: Η μεγάλη ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης εκτοξεύει το κόστος κατοικίας και τα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

hormuz_tankers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγικός μοχλός πίεσης του Ιράν: Πώς η Τεχεράνη απέκτησε τη δυνατότητα να απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ροή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 07:33
limeniko_2812_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός λέμβου με 38 μετανάστες νοτιανατολικά της Γαύδου

benzini new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

1 / 3