Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλά τριών μηνών

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών διαπραγματεύεται το πετρέλαιο, με το αργό τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι και το WTI να κατρακυλά προς τα 75 δολάρια εν μέσω προσδοκιών για αυξημένη προσφορά μετά την αναμενόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι προσδοκίες για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών την Παρασκευή στην Ελβετία, η οποία θα παρέχει στην Τεχεράνη σειρά οικονομικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επανέναρξης των εξαγωγών πετρελαίου έχουν αναζωπυρώσει τις ελπίδες των επενδυτών οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει τις τιμές του αργού Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι με περιορισμένη πτώση στις συναλλαγές της Τετάρτης (17.6.2026).

Ανάλογη είναι η εικόνα για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται μια ανάσα από τα 75 δολάρια το βαρέλι, μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις πτώσης.

Η αγορά τελεί εν αναμονή της άρσης του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται αυξημένη διέλευση φορτίων ιρανικής προέλευσης ωστόσο δεξαμενόπλοια από άλλες χώρες αναμένεται να επιχειρήσουν διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Πρόσθετες προμήθειες από την περιοχή αναμένεται να ενισχύσουν τα αποθέματα διυλιστηρίων παγκοσμίως, παράλληλα με τις υψηλότερες ποσοστώσεις εξαγωγών του ΟΠΕΚ+ και την αυξημένη παραγωγή από τα ΗΑΕ, τα οποία αποχώρησαν από το καρτέλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα

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