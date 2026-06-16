Επανεκλογή Θεοδωρόπουλου στην προεδρία του ΣΕΒ

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγη σήμερα στη θέση του προέδρου του ΣΕΒ για την επόμενη διετία (2026-2028).

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου εξελέγησαν επίσης οι:

Αντιπρόεδροι: Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης, Βασίλειος Ψάλτης

Γενική Γραμματέας: Αλεξάνδρα Παπαλεξόπουλου

Ταμίας: Μάρκος Βερέμης

Μέλη: Όλγα Βαγενά, Καλλίνικος Καλλίνικος, Νάγια Καλογεράκη, Ιωάννης Καραγιάννης, Νικόλαος Καυκάς, Αλέξανδρος Κίκιζας, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Νικόλαος Λούλης, Φίλιππα Μιχάλη, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Μενέλαος Τασόπουλος, Θεόδωρος Τρύφων, Ευάγγελος Χρυσάφης

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Σύνδεσμο, κατά την ομιλία του προς τα Μέλη του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων:

• «Παρά τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό ανταγωνιστικών χωρών της περιοχής. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα περιθώρια εθνικών παρεμβάσεων και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως».

• «Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση συλλογικών συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραμένουν βασικές μας προτεραιότητες».

• «Στο χωροταξικό δόθηκε μια μεγάλη μάχη ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χώρος για τη βιομηχανία του μέλλοντος. Η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρους κανόνες, ασφάλεια δικαίου και δυνατότητες ανάπτυξης για τις παραγωγικές επενδύσεις».

• «Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τις εμβληματικές και στρατηγικές επενδύσεις, με σαφή κριτήρια, ταχύτερες διαδικασίες και επαρκείς πόρους ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας.»

• «Οι υπεραποσβέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων, γιατί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια γρήγορα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία».

• «Η αμυντική βιομηχανία δημιουργεί νέες σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική παραγωγή. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας».

• «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν την αφορά ακόμη. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

• «Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα. Η χώρα χρειάζεται περισσότερες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και κίνητρα συνενώσεων».

• «Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της. Η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.»

• «Η παραγωγικότητα είναι το σημαντικότερο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η προϋπόθεση για περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερους μισθούς και πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Ράνια Αικατερινάρη έδωσε έμφαση στον ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου, στις δράσεις του για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας του Συνδέσμου σε μια εποχή που επίκεινται σημαντικές αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδική αναφορά έγινε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου, με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών.

Αναφερόμενη στη βιομηχανία, υπογράμμισε ότι η ενίσχυσή της παραμένει στρατηγική προτεραιότητα του ΣΕΒ, με παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων, την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση του νέου Χωροταξικού Πλαισίου Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής με ασφάλεια δικαίου.

Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με επίκεντρο τη νέα ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» και τα ψηφιακά εργαστήρια GenAI Bootcamps για στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του. Ανέφερε ακόμη τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου για την έρευνα, την καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία, ενόψει των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία του ΣΕΒ στην Ευρώπη, μέσω κυρίως της BusinessEurope, καθώς και της πρωτοβουλίας MED9, που αποτελεί μια συνεργασία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, παρουσίασε τις δράσεις του ΣΕΒ για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη στήριξη των νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, «γιατί η παραγωγικότητα δεν είναι ένας ακόμα οικονομικός δείκτης, αλλά η βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, οι καλύτερες αμοιβές και τελικά η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

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