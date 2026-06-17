Eurostat: Αχαλίνωτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 4,9% τον Μάιο

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Στο 4,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, με τη χώρα να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό είναι κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος ανήλθε στο 3,2%, και κατά 1,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώθηκε στο 3,3%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), τη Δανία και την Τσεχία (και στις δύο 1,8%).
Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,7%), τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη και αυξήθηκε σε 16.
Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της ευρωζώνης τον Μάιο του 2026, προήλθε από τις τιμές των υπηρεσιών (+1,61 ποσοστιαίες μονάδες) και της ενέργειας (+0,98 ποσοστιαίες μονάδες). Λιγότερο συνέλαβαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,36 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες).
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