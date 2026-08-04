search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 09:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.08.2026 08:32

Ρούλα Κορομηλά για τις πυρκαγιές: «Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή – Στις στάχτες οι κόποι και τα όνειρα μιας ζωής»

04.08.2026 08:32
roula-koromila-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα πήρε η Ρούλα Κορομηλά η οποία με μια ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε τη θλίψη της για τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστρεμμένες περιουσίες και τη συγκίνησή της για την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των πιλότων που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Στο κείμενό της, η παρουσιάστρια έκανε λόγο για εικόνες καταστροφής που αντικρύζουμε κάθε καλοκαίρι, για μια τραγωδία που βιώνουμε κάθε χρόνο σε επανάληψη.

«Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή κ τραγωδία σε επανάληψη. Ζωές των ανθρώπων να καίγονται ξανά κ ξανά. Ξανά από το μηδέν; Στις στάχτες οι κόποι κ τα όνειρα μιας ζωής. Πόσο ν’ αντέξουν κ οι πυροσβέστες. Η αυτοθυσία τους με συγκινεί. Με θλίβει η απώλεια αυτών κ των πιλότων που μάχονται γ την κατάσβεση των πυρκαγιών. Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες κ πονάει η ψυχή μου» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου – «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

Ο Γούντι Χάρελσον τιμάται με την «Καρδιά του Σαράγεβο» για την προσφορά του στον κινηματογράφο

Πρώτη επίσημη συνεργασία για Μαντόνα και Κάιλι Μινόγκ μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Άμστερνταμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stavropoulou-georgoulis-new
LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης – Βίκυ Σταυροπούλου: «Γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια (Video)

fwtia-psatha
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα – Μάχη σε τρία μέτωπα για τον περιορισμό της – Live

LIMENIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Αγωνία για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού σκάφους

moscow_drone_attack_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πέντε νεκροί σε επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά για τις πυρκαγιές: «Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή – Στις στάχτες οι κόποι και τα όνειρα μιας ζωής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

Βλέπει το Λιμενικό; Πολυτελή γιοτ δένουν παράνομα στα βράχια στην Κεφαλονιά (Video)

katerina-lioliou
LIFESTYLE

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου - «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 09:11
stavropoulou-georgoulis-new
LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης – Βίκυ Σταυροπούλου: «Γύρισαν» την τελευταία σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια (Video)

fwtia-psatha
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα – Μάχη σε τρία μέτωπα για τον περιορισμό της – Live

LIMENIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Αγωνία για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού σκάφους

1 / 3