Ρούλα Κορομηλά για τις πυρκαγιές: «Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή – Στις στάχτες οι κόποι και τα όνειρα μιας ζωής»

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Θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα πήρε η Ρούλα Κορομηλά η οποία με μια ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε τη θλίψη της για τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστρεμμένες περιουσίες και τη συγκίνησή της για την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των πιλότων που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Στο κείμενό της, η παρουσιάστρια έκανε λόγο για εικόνες καταστροφής που αντικρύζουμε κάθε καλοκαίρι, για μια τραγωδία που βιώνουμε κάθε χρόνο σε επανάληψη.

«Κάθε καλοκαίρι η ίδια καταστροφή κ τραγωδία σε επανάληψη. Ζωές των ανθρώπων να καίγονται ξανά κ ξανά. Ξανά από το μηδέν; Στις στάχτες οι κόποι κ τα όνειρα μιας ζωής. Πόσο ν’ αντέξουν κ οι πυροσβέστες. Η αυτοθυσία τους με συγκινεί. Με θλίβει η απώλεια αυτών κ των πιλότων που μάχονται γ την κατάσβεση των πυρκαγιών. Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες κ πονάει η ψυχή μου» έγραψε.

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