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05.08.2026 10:43

Σύμη: Ανασύρθηκε πτώμα άνδρα από τη θάλασσα – Εξετάζεται αν είναι ο όγδοος Γερμανός που αγνοούνταν από το ιστιοφόρο

05.08.2026 10:43
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Σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου από το ιστιοπλοϊκό σκάφος με Γερμανούς τουρίστες, το οποίο παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης την Κυριακή (2/8).

Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Τετάρτης (5/8) έγινε γνωστό πως βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πτώμα ανασύρθηκε από πλωτό του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης και μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής όταν το ιστιοπλοϊκό που επέβαιναν παρασύρθηκε όταν βούτηξαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει σώους τους επτά από τους συνολικά οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επιβαινόντων.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ακόμη μία γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας.

Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

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