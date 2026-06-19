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19.06.2026 09:41

Ένας στους δύο εργαζόμενους εξαγοράζει πλασματικά έτη για να πάρει σύνταξη στα 62 – Βήμα-βήμα η διαδικασία

19.06.2026 09:41
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Σχεδόν 1 στους 2 ασφαλισμένους (περίπου το 50% των εργαζομένων δηλαδή) επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει νωρίτερα στη σύνταξη, καθώς τα έτη αυτά «κατεβάζουν» το όριο ηλικίας έως και 7 χρόνια και επιτρέπουν την έξοδο με λιγότερα πραγματικά ένσημα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, με βασικότερη εκδοχή αυτή της συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας και των 40 ετών ασφάλισης συνολικά, είναι πολλοί οι ασφαλισμένοι που θα χρειαστεί να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους ασφάλισης (τέκνων, σπουδών, κενών ασφάλισης και στρατού για τους άνδρες), ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα 40 έτη ή τις 12.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σήμερα σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Καθημερινή, το ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορείτε να αναγνωρίσετε ποικίλλει από 5 έως 7 έτη (84 μήνες), ανάλογα με τη χρονολογία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στις αναγνωρίσιμες περιόδους περιλαμβάνονται τα έτη σπουδών, η στρατιωτική θητεία, τα διαστήματα ανεργίας, η ανατροφή τέκνων (μέχρι 3 έτη) και οι ημέρες απεργίας

Για να αξιοποιήσετε τους πλασματικούς χρόνους που προέρχονται από εξαγορά, πρέπει προηγουμένως να έχετε πραγματοποιήσει στον e-ΕΦΚΑ τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης (ή 12 έτη).

Τα πλασματικά έτη χρησιμοποιούνται ευρέως για τη συμπλήρωση των 40 ετών (12.000 ημέρες ασφάλισης) ώστε να καταθέσετε αίτηση με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας.

Το κόστος υπολογίζεται ως ποσοστό 20% επί των μηνιαίων αποδοχών (μεικτός μισθός) τον μήνα που υποβάλλετε την αίτηση εξαγοράς.

Αν δεν εργάζεστε ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας, το ελάχιστο ποσό υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Μπορείτε να πληρώσετε το ποσό εφάπαξ με έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης (έως και 14%), είτε να το εξοφλήσετε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις παρακρατούμενες απευθείας από τη μηνιαία σύνταξή σας

Ενώ η διαδικασία «ξεκλειδώνει» άμεσα τη σύνταξη, το κόστος μπορεί να είναι ιδιαίτερα «τσουχτερό», οπότε απαιτείται προσοχή.

Γενικά συμφέρει περισσότερο όταν η αναγνώριση πραγματοποιείται στις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, όταν αλλάζει το καθεστώς από μειωμένη σε πλήρη σύνταξη, ή όταν συμπληρώνονται τα 40 έτη που μεγιστοποιούν τα ποσοστά αναπλήρωσης.

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