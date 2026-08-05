Περιφέρεια Θεσσαλίας – Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026: Συναυλία με Φωτεινή Βελεσιώτου και Αναστασία Μουτσάτσου στον Ελληνόπυργο Μουζακίου

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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φέτος το καλοκαίρι διαλέγει σημεία πολιτιστικών εκδηλώσεων με λειτουργικές και πολιτισμικές αρετές, αναδεικνύοντας πολύτιμα στοιχεία του Θεσσαλικού χάρτη.

Ένα από αυτά τα “καλά κρυμμένα μυστικά” είναι το χωριό Ελληνόπυργος, της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, του δήμου Μουζακίου. Το χωριό έχει εδώ και πολλά χρόνια ανακηρυχθεί παραδοσιακό, με προστατευόμενη αρχιτεκτονική, αιωνόβιες οικίες πετρόκτιστες σπάνιας αισθητικής και κατασκευαστικής αρτιότητας, αρχαία μνημεία, εξαιρετικές εκκλησίες και υπέροχο φυσικό τοπίο σε υψόμετρο 600 μέτρων. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε και η πινακοθήκη του, η οποία περιέχει πολύ αξιόλογα εικαστικά έργα σημαντικών ζωγράφων πανελλήνιας αίγλης.

Σε αυτό το πανέμορφο χωριό η Περιφέρεια πραγματοποίησε το πρώτο βράδυ του Αυγούστου μια όμορφη, “γυναικεία” συναυλία. Οι λαμπρές ερμηνεύτριες Φωτεινή Βελεσιώτου και Αναστασία Μουτσάτσου, με μια ομάδα διακεκριμένων μουσικών, έδωσαν μουσική παράσταση με όλο το πολύ γνωστό και αγαπημένο ρεπερτόριο τους, το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια σπουδαίων συνθετών και τραγουδοποιών, καθώς και πολλά τραγούδια από την μεγάλη παράδοση του Λαϊκού μας Τραγουδιού.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τις δύο επιφανείς γυναίκες του Τραγουδιού μας στον Ελληνόπυργο, καθώς και τους πολλούς επισκέπτες-ακροατές που χάρηκαν την συναυλία σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Θεσσαλίας.