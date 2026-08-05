Ο Τσουκαλάς απάντησε στον Γεωργιάδη για τα «Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Να μας πει γιατί κόστισαν 300.000 ευρώ

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Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις επιθέσεις του Αδωνι Γεωργιάδη κατά του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».
Ο υπουργός Υγείας χθες και σήμερα, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για σκάνδαλο στην ανάθεση του έργου, με τον Γεωργιάδη να απαντά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και πως και ο δεύτερος υποψήφιος για το έργο, είχε προσφέρει ποσό άνω των 300.000 ευρώ.
Μάλιστα, είχε δώσει και προθεσμία στον Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί αν επιμένει στη θέση του ως τις 12 το μεσημέρι.
«Ο κ. Γεωργιάδης, μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφει και τιμωρεί σα να είναι ο δικαστής Ντρεντ, τώρα εμφανίζεται να εκπροσωπεί συμφέροντα εταιρειών. Και είδα ότι στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στην Ελλάδα κόστισαν 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά για να προκαλέσει σύγχυση ισχυρίζεται ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Αυτό τι σημασία έχει; Η κυβέρνηση, μπορεί να απαντήσει άμεσα σε ένα πράγμα; Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε, για να κοστίσουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης στον ελληνικό λαό, αντίστοιχα με όσο κόστισαν στους Ευρωπαίους; Έκανε κάτι για να μην πληρώσουν πέντε και έξι φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των “σπιτιών ανακύκλωσης”; Αυτό πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός» αναρωτήθηκε ο Κ. Τσουκαλάς.
Οσον αφορά την… διορία Γεωργιάδη σε Ανδρουλάκη, 15 λεπτά αφότου έληξε,προχώρησε σε νέα αναρτηση στην οποία παρουσιάζει έκθεση η οποία αναφέρει πως όλα έχουν γίνει νόμιμα και τονίζει ότι την έκθεση την υπογράφει και η γραμματέας διαφάνειας και θεσμών του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνα Γεωργάκη.
Η ανάρτηση Γεωργιάδη
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