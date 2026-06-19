MyPoint: Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και ποιες υπηρεσίες έρχονται ψηφιακά

Από τις κληρονομικές υποθέσεις και τις μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων μέχρι την ηλεκτρονική άρση κατασχέσεων και την πληρωμή ρυθμίσεων μέσω κινητού τηλεφώνου, μια σειρά νέων υπηρεσιών ετοιμάζεται να προστεθεί σταδιακά στο οπλοστάσιο της φορολογικής διοίκησης. Η λειτουργία του πρώτου myPoint στον Χολαργό σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης, το οποίο συνδυάζει φυσική παρουσία και ψηφιακές υπηρεσίες.

Το myPoint αποτελεί το πρώτο από τα 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Σκοπός είναι οι φορολογούμενοι να μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση και υποστήριξη για τις υποθέσεις τους σε ένα ενιαίο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικές υπηρεσίες ή διαδικασίες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες που βρίσκονται στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για το επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου σε περιπτώσεις θανάτου, ώστε οι κληρονόμοι να καταχωρίζονται χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Αντίστοιχα, μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σημαντικές παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου σε υποθέσεις μεταβιβάσεων που δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από το myPROPERTY θα γίνεται πλέον με μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογουμένους.

Παράλληλα, επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις εξουσιοδοτήσεις φυσικών προσώπων, ενώ προωθείται η ηλεκτρονική άρση κατασχέσεων, ένα μέτρο που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά όσους έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και αναμένουν την αποδέσμευση λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Νέα εργαλεία σχεδιάζονται και για όσους έχουν ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Οι δόσεις των ρυθμίσεων θα μπορούν να εξοφλούνται με τραπεζική κάρτα, μέσω IRIS αλλά και από την εφαρμογή myAADEapp, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Στο μεταξύ, ενισχύεται το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης my1521, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ αναβαθμίζεται και ο ψηφιακός βοηθός που απαντά σε ερωτήματα φορολογουμένων. Η επιδίωξη είναι περισσότερες υποθέσεις να λύνονται εξ αποστάσεως και σε μικρότερο χρόνο.

Μέσα στο 2026 αναμένεται να προστεθεί και μία νέα ψηφιακή βάση πληροφόρησης που θα συγκεντρώνει το σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Έτσι, πολίτες, λογιστές και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες διατάξεις, εγκυκλίους και αποφάσεις από ένα ενιαίο σημείο αναφοράς.

Το στοίχημα για τη φορολογική διοίκηση είναι οι νέες υπηρεσίες να μειώσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των φορολογουμένων. Για τους πολίτες, πάντως, το βασικό ερώτημα παραμένει ένα: πόσες από τις διαδικασίες που εξακολουθούν να απαιτούν χρόνο και αναμονή θα περάσουν πραγματικά στην ψηφιακή εποχή.

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