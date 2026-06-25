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25.06.2026 07:50

Πτέραρχος Παπανικολάου: Δεν υπήρχαν δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα Καρυστιανού

25.06.2026 07:50
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Για την απόσυρση της στήριξής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού  Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ «εγώ έστειλα βίντεο στήριξης με εθνικά θέματα θεωρώντας και προσδοκώντας σε αυτό που ξεκινούσε η κυρία Καρυστιανού.

Στην πορεία, όμως, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που να ανταποκριθούν σε αυτά που πιστεύω».

Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου «ένα κίνημα έχει κάποια χαρακτηριστικά και είναι γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, διαδικασίες συλλογικές, διάλογος, δημοκρατική λειτουργία. Κανείς δεν τα έχει δει αυτά, ενδεχομένως να το έχει η κυρία Καρυστιανού στο μυαλό της να το κάνει σε 3-4 μήνες».

Αποκάλυψε ότι «πριν από τη διακήρυξη του κόμματος μιλήσαμε με την Μαρία Καρυστιανού.

Κάποια στιγμή ρώτησα αν υπάρχει κάποια γραμμή για τα εθνικά και μου απάντησε “θα ενημερώσω”. Είδα ότι δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση και έτσι αν ερχόμουν να μιλήσω σε κάποια εκπομπή και με ρωτούσαν δεν θα ήξερα τι να πω».

«Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί για το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική, περίμενα καρτερικά, δεν πήρα κάποια απάντηση.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως περίμενα γι’ αυτό ανακοίνωσα την αποχώρησή μου, δεν είναι κάτι προσωπικό» κατέληξε ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 09:12
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