Στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά – Τα προσωπικά τηλεφωνήματα και τα σενάρια για τρικομματική κυβέρνηση την επόμενη μέρα

Ο Αντώνης Σαμαράς μοιάζει αποφασισμένος περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον τελευταίο χρόνο να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Αυτό φαίνεται άλλωστε να το έχουν καταλάβει πέραν πάσης αμφιβολίας οι πιο ρεαλιστές και προνοητικοί της ΝΔ και έχουν ξεκινήσει περιοδείες στελεχών σε περιοχές που εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει (ή μπορεί να έχει) σημαντική απήχηση, όπως είναι η Πελοπόννησος και η βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα με στελέχη «δεξιού» στίγματος, όπως ο Μάκης Βορίδης που μίλησε πρόσφατα στη Λακωνία και αλλού.

Ο πραγματικός σκοπός των εξορμήσεων είναι να αποθαρρυνθεί τελικά και να αναδιπλωθεί ο κ. Σαμαράς, αλλά στην Πειραιώς θα ήταν ικανοποιημένοι και εάν καταφέρουν να περιορίσουν τις πραγματικές διαρροές της ΝΔ προς τον πρώην πρωθυπουργό και να μην φτάσουν στις 2 με 4 μονάδες, που εκτιμούν ορισμένοι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες για το νέο κόμμα είναι στην τελική ευθεία. Μία ομάδα περίπου 15 στενών συνεργατών και έμπειρων περί τα κομματικά οργανώνουν το όλο εγχείρημα, κάνοντας τη χώρα «μπακλαβά», όπως έλεγε ένας εξ αυτών, θέλοντας να τονίσει πως έχει «ξεψαχνιστεί» όλη η παράταξη και κάθε δυνατότητα «στρατολόγησης» και ένταξης ενδιαφερομένων στο εγχείρημα. Μάλιστα, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο κ. Σαμαράς τηλεφωνεί και ο ίδιος για να «κλείσει» στελέχη για να μπουν στα ψηφοδέλτια ή να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι βολιδοκοπήσεις, ευθείες ή έμμεσες, αφορούν σε νυν βουλευτές της ΝΔ που έχουν κριτική στάση απέναντι στην ηγεσία ή (και) κινδυνεύουν να μην εκλεγούν στις επόμενες εκλογές, η πρόθεση δεν είναι να πάρει το νέο κόμμα εν ενεργεία μέλη του κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές και διαλυθεί η σημερινή Βουλή, τότε να γίνουν και οι όποιες μετακινήσεις.

Η εικόνα από τις μετρήσεις – Οι αισιόδοξοι και οι σκεπτικιστές

Στο επιτελείο πάντως του κ. Σαμαρά φτάνουν πολλές μετρήσεις για τη δυναμική ενός νέου κόμματος.

Κάποιες από αυτές εμφανίζουν το εγχείρημα με δυνητική ψήφο σε διψήφιο ποσοστό και απομένει να εκτιμηθεί πόσο από αυτό θα αποτυπωθεί βέβαια στην κάλπη, καθώς ποτέ τα δύο μεγέθη δεν ταυτίζονται (άλλο δυνητικό, άλλο τελικό αποτέλεσμα).

Άλλες, δείχνουν ότι το νέο κόμμα μπορεί απλώς να εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή, χωρίς να καταγράψει κάτι εντυπωσιακό. Και ορισμένες φέρουν τον πρώην πρωθυπουργό να κινείται στη ζώνη του 5%-7%, ποσοστό που τον κάνει πάντως παράγοντα στο μετεκλογικό σκηνικό.

Εξ αυτών των αποκλίσεων στις καταγραφές και τις εκτιμήσεις, στο επιτελείο του κ. Σαμαρά υπάρχουν οι αισιόδοξοι, αλλά και οι σκεπτικιστές.

Αυτό πάντως που φαίνεται είναι πως το νέο κόμμα μπορεί να «τσιμπήσει» δυσαρεστημένους της ΝΔ, που έφυγαν ήδη από τις ευρωεκλογές του 2024 και δυνάμεις από Βελόπουλο και Λατινοπούλου. Κρίσιμο στοιχείο στο ντόμινο είναι εάν η Μαρία Καρυστιανού «ξεφουσκώσει» στη συνέχεια, δίνοντας τη δυνατότητα στο εγχείρημα Σαμαρά να κερδίσει συντηρητικούς ψηφοφόρους από αυτή τη δεξαμενή.

Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία ο χρόνος των εκλογών και η πεποίθηση είναι πως η κίνηση για το νέο κόμμα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτές. «Ο ξαφνικός θάνατος είναι καλύτερος από τον αργό» λένε με νόημα πρωτεργάτες του εγχειρήματος, ξεκαθαρίζοντας πως όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες, εκείνοι θα είναι έτοιμοι.

Η επιδίωξη, το σχέδιο για τρικομματική και η… τύχη του Μητσοτάκη

Το μεγάλο ερώτημα όμως που καλούνται να απαντήσουν οι επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είναι τι επιδιώκει πολιτικά το νέο κόμμα.

Κατ’ αρχάς η εκτίμηση είναι πως ήδη η ΝΔ είναι στο όριο «περνά, δεν περνά» το 25%. «Με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά ο Μητσοτάκης θα πέσει κάτω από το όριο του μπόνους» εκτιμούν με αρκετή βεβαιότητα. Αλλά και στην περιοχή λίγο πάνω από το 25% να κινηθεί η ΝΔ, η βασική προσέγγιση δεν αλλάζει: θα τεθεί θέμα κυβέρνησης συνεργασίας, εξηγούν. Συμπληρώνοντας πως ακόμα και δεύτερες εκλογές να γίνουν, η αυτοδυναμία δεν επιτυγχάνεται.

Υπό αυτή την έννοια και με ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων, το συμπέρασμα είναι πως δεν φτάνουν καν δύο κόμματα για να συγκροτηθεί κυβέρνηση (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα).

Ακόμα και με τη ΝΔ στο 30% μάλιστα, πρέπει ο εταίρος να είναι πάνω από 10% – 11% για να συγκροτηθεί απλά μία οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Άρα, αν η ΝΔ κινηθεί στην περιοχή του 25%, ιδίως κάτω από αυτό, τότε θα τεθεί θέμα και αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεργασιών με δύο κόμμα. Η δε συμμετοχή του κόμματος Σαμαρά σε αυτή τη «νέα τρικομματική» μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά και για το ΠΑΣΟΚ που θα δυσκολεύεται να συμμαχήσει μόνο του και θα αναζητά μία πολιτικά εύπεπτη φόρμουλα και μάλιστα με συμφωνία σε άλλο πρόσωπο για την πρωθυπουργό και όχι με τον κ. Μητσοτάκη.

Άλλωστε οι αβρότητες προς τον Νίκο Ανδρουλάκη τελευταία μόνο τυχαίες δεν είναι.

Στο στρατηγικό βάθος δηλαδή του εγχειρήματος Σαμαρά είναι η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, με ένα διαφορετικό κυβερνητικό μίγμα και πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τη ΝΔ να στρέφεται, έστω και εξ αντανακλάσεως στις παραδοσιακές της ρίζες.

Όσο για το ποιος θα μπορούσε να εκφράσει ως κοινό πρόσωπο για την πρωθυπουργία αυτή την τρικομματική κυβέρνηση, ιδέες υπάρχουν αλλά δεν είναι επί του παρόντος, λένε πηγές με γνώση των διεργασιών στο χώρο που κινείται ο κ. Σαμαράς.

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