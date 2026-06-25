ΣΥΡΙΖΑ: Ελιγμός Φάμελλου έναντι της μειοψηφίας – Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα βήματα υλοποίησης της απόφασης της 6ης Ιουνίου

Συνεδριάζει στις 15:00 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις πιέσεις που ασκούν στον Σωκράτη Φάμελλο τα στελέχη της μειοψηφίας, ζητώντας νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την αποσαφήνιση και εξειδίκευση της απόφασης της 6ης Ιουνίου, που μιλά για στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και μη αντιπαραθετική στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον νέο φορέα.

Πραγματοποιώντας έναν ελιγμό ώστε να εκτονωθεί η πίεση της αντιπολίτευσης ο Σωκράτης Φάμελλος συγκάλεσε την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος προκειμένου, όπως λένε πηγές κοντά στον πρόεδρο, να παρουσιάσει τα βήματα υλοποίησης της απόφασης, σε συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου. Άρα, λένε οι ίδιες πηγές, δεν χρειάζεται να γίνει νέα Κεντρική Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να διευκρινίσει πώς θα προχωρήσει το κόμμα τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού, ποια θα είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οργανώσεις, κ.ο.κ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει την εισήγηση του προέδρου η εσωκομματική αντιπολίτευση (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) η οποία τις προηγούμενες μέρες έχει διαμηνύσει ότι θα χρησιμοποιήσει το «όπλο» των 70 υπογραφών προκειμένου να «ξεκλειδώσει» νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

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