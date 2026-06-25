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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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25.06.2026 16:19

Τυφώνας ο Πολάκης: Έχουμε τις υπογραφές για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

25.06.2026 16:19
Pavlos-Polakis

Με επιθετική διάθεση προσήλθε ο Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο βουλευτής Χανίων δήλωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ζήτησε να χαραχθεί οδικός χάρτης για την επίτευξη συνεργασιών με άλλα κόμματα.

«Φαίνεται πλένο το αδιέξοδο της καταστροφικής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ακατανόητης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Χρειάζεται επειγόντως αλλαγή στρατηγικής και για τον λόγο αυτό έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να χαραχθεί η πορεία προς τη ΔΕΘ, να οριστεί οδικός χάρτης για τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν χρειαστεί και δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενωτικού μετώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 16:55
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