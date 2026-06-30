search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 16:25

Η δήλωση Γιαννούλη που διέλυσε τα κοντέρ μη διορατικότητας

30.06.2026 16:25
giannoulis_1009_1920-1080_new

Είναι σκληρή η πολιτική. Ίσως όχι όσο η πραγματική ζωή, αλλά τα έχει τα κατατόπια της. Δεν πρόλαβε να θέσει θέμα ηγεσίας ο Παύλος Πολάκης και να ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου κι αμέσως κάποιοι έτρεξαν και θυμήθηκαν μία υπεραισιόδοξη (κομψή ερμηνεία είναι αυτή) δήλωση που είχε κάνει πέρσι ο Χρήστος Γιαννούλης για τον νυν (ακόμα) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο τωρινός εκπρόσωπος του κόμματος λοιπόν και τότε απλός βουλευτής είχε προβλέψει – δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη σπουδή να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα – ότι τον Ιούλιο του 2027 η χώρα θα έχει πρωθυπουργό τον… Φάμελλο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή τη δήλωση δεν πρέπει να την είχε πιστέψει ούτε ο ίδιος ο Φάμελλος – και δεν τολμώ να σκεφτώ καν ότι την πίστευε και ο ίδιος ο Γιαννούλης. Αλλά την έκανε! Και τώρα τη βρίσκει μπροστά του, καθώς τίποτα δεν μπορεί να ξεχαστεί στην εποχή των σόσιαλ μίντια.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έρχεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης – «Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές»

Το κίνητρο του Βασίλη Φεύγα που ζήτησε να καταργηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών – Το κενό του Σαλμά και οι ανταγωνιστές

Τζάκρη κατά Κασσελάκη για τα… «σταυρωτά φιλήματα με τον Γεωργιάδη»: Ομολογεί μόνος του ότι πάει στη δεξιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας – 112 ετοιμότητας στον Άγιο Δημήτριο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα οργανωμένων οπαδών: Επίδειξη δύναμης με βιντεοσκοπημένες επιθέσεις – Βασικό μέλος κρατούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση για το Τελ Αβίβ: Λάθος σήμα αεροπειρατείας από τον πιλότο σήκωσε μαχητικά στον αέρα

lively baldoni 99- new
LIFESTYLE

Οκτώ εκατ. δολάρια ζητά η Μπλέικ Λάιβλι από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Κάρπαθο: «Μετά την επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν, μετά τα ”καλάθια”, τώρα έχουμε τη ”συμφωνία κυρίων” για να πέσουν οι τιμές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Μειώνει τη διαφορά από ΝΔ η ΕΛΑΣ, μονοψήφια η απόσταση - «Τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ, χάνει έδαφος η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 17:49
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας – 112 ετοιμότητας στον Άγιο Δημήτριο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα οργανωμένων οπαδών: Επίδειξη δύναμης με βιντεοσκοπημένες επιθέσεις – Βασικό μέλος κρατούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση για το Τελ Αβίβ: Λάθος σήμα αεροπειρατείας από τον πιλότο σήκωσε μαχητικά στον αέρα

1 / 3