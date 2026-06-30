Η δήλωση Γιαννούλη που διέλυσε τα κοντέρ μη διορατικότητας

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Είναι σκληρή η πολιτική. Ίσως όχι όσο η πραγματική ζωή, αλλά τα έχει τα κατατόπια της. Δεν πρόλαβε να θέσει θέμα ηγεσίας ο Παύλος Πολάκης και να ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου κι αμέσως κάποιοι έτρεξαν και θυμήθηκαν μία υπεραισιόδοξη (κομψή ερμηνεία είναι αυτή) δήλωση που είχε κάνει πέρσι ο Χρήστος Γιαννούλης για τον νυν (ακόμα) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο τωρινός εκπρόσωπος του κόμματος λοιπόν και τότε απλός βουλευτής είχε προβλέψει – δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη σπουδή να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα – ότι τον Ιούλιο του 2027 η χώρα θα έχει πρωθυπουργό τον… Φάμελλο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή τη δήλωση δεν πρέπει να την είχε πιστέψει ούτε ο ίδιος ο Φάμελλος – και δεν τολμώ να σκεφτώ καν ότι την πίστευε και ο ίδιος ο Γιαννούλης. Αλλά την έκανε! Και τώρα τη βρίσκει μπροστά του, καθώς τίποτα δεν μπορεί να ξεχαστεί στην εποχή των σόσιαλ μίντια.
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