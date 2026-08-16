Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας 9 νηπιαγωγείων και 7 δημοτικών σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκδόθηκε στις 11 Αυγούστου 2026, το φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης για την αναστολή της λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το κείμενο του ΦΕΚ, υφίσταται προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικών δομών, έτους 2026 – 2027, λόγω μηδενικών εγγραφών ή έλλειψης του ελάχιστου δυνατού μαθητικού δυναμικού ή έλλειψης διδακτηρίου.

Δεν θα λειτουργήσουν φέτος, 19 νηπιαγωγεία σε Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία και Μεσσηνία και 7 δημοτικά σχολεία σε Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία. Για τα νηπιαγωγεία, διαβάζει κανείς τα εξής σχολεία : 2θ Ερμιονίδας, 2θ Λυγουριού, Λυρκείας, Δήμαινας, Σκοτεινής, Θερμησίας, Βαλτεσινίκου, Καστρίου, Νεοχωρίου, Σπαθοβουνίου, 3ο Νεμέας, Μεγάλου Βάλτου, 1θ Φλομοχωρίου, 1θ Σκούρας, 1θ Αγίου Νικολάου Βοιών, 1θ Βρονταμά, Λογγά Μεσσηνίας, Ειδικό Φιλιατρών, Μαραθόπολης. Η λίστα με τα δημοτικά σχολεία έχει ως εξής: Ειδικό σχολείο Λεωνιδίου, Καρύταινας, 1θ Λαγκαδίων, 2θ Λογγανίκου, 2θ Καρυών, Φοινικούντας, Τρικόρφου. Την εισήγηση έχει καταθέσει στο Υπουργείο ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος. Πολλά από αυτά τα σχολεία δεν λειτουργούν τα τελευταία χρόνια και απλά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, επικαιροποιούνται οι αποφάσεις, ανάλογα και με τα νέα δεδομένα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σήκωσαν κατάκοιτη γιαγιά για να μην χάσει το γλέντι – Την χόρευαν στον αέρα πάνω σε ξαπλώστρα (Video)

Φωτιά στον Σολομό Κορινθίας – Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα (Video)

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα – Χαμηλώνει το επίπεδο συναγερμού

