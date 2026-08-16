Κρήτη: Σήκωσαν κατάκοιτη γιαγιά για να μην χάσει το γλέντι – Την χόρευαν στον αέρα πάνω σε ξαπλώστρα (Video)

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Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε τον Δεκαπενταύγουστο σε πανηγύρι στην περιοχή Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, όταν κάτοικοι του χωριού μετέφεραν με ξαπλώστρα μία ηλικιωμένη για να μην χάσει το γλέντι.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται άτομα να περνούν από το κέντρο του πανηγυριού, εκεί όπου έχει στηθεί για τα καλά το γλέντι, και να σηκώνουν ψηλά μια ξαπλώστρα πάνω στην οποία βρίσκεται μια ηλικιωμένη.

Οι παρευρισκόμενοι μετέφεραν τη γυναίκα μπροστά στην εξέδρα, όπου έπαιζε το μουσικό συγκρότημα ενώ εκείνη φαίνεται να χειροκροτά. Έτσι, μπόρεσε κι εκείνη να βρεθεί ανάμεσα στους συγχωριανούς της και να συμμετέχει στο γλέντι με το δικό της τρόπο.

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν!», έγραψε ο Κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης, δημοσιεύοντας βίντεο από το πανηγύρι.

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