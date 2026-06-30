Γιώργος Μυλωνάκης: Το βίντεο του διοικητή του Ευαγγελισμού από την επίσκεψη του υφυπουργού – «Γύρισε νικητής»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, για να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του.

Ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, από την επιστροφή του κ. Μυλωνάκη στο νοσοκομείο.

«Συγκινητικές στιγμές στη ΜΕΘ καθώς ο υφυπουργός επέστρεψε να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε», γράφει ο κ. Γρηγορόπουλος, με το βίντεο να ξεκινάει με τον κ. Μυλωνάκη να κάνει το σήμα της νίκης και τον κ. Γρηγορόπουλο να σχολιάζει πως «γύρισε νικητής».

«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό»

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα socila media, ο κ. Μυλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, τονίζοντας πως «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.



Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.



Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.



Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.



Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.



Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.



Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.



Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.



Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

«Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι»

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε κι εκείνη μια ανάρτηση, ανεβάζοντας βίντεο από την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα. Το ευχαριστώ είναι λίγο!

ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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