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30.06.2026 16:28

Χάρης Δούκας για Πετράλωνα: Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα – Θα προσφέρουμε φιλοξενία και οικονομική βοήθεια

30.06.2026 16:28
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Στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στο πεδίο, ενώ θα φροντίσει για την προσωρινή φιλοξενία των ενοίκων, αλλά και θα παράσχει οικονομική βοήθεια.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο, πρόθεση είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61), καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το Street Work του Δήμου.

Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αστυνομία φρόντισε από την πρώτη στιγμή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Η επιχείρηση υποστηρίζεται και από αέρος, με τη χρήση drone του Δήμου, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από το σημείο. Η ομάδα Streetwork του Δήμου παρέχει νερά και υποστήριξη στους εργαζόμενους των σωστικών συνεργείων και στους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας σχετική εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ακόμη, ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών του δήμου για τη διάθεση μηχανήματος έργου (JCB).

Αναλυτικά η ανάρτησή του δημάρχου Αθηναίων

«Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα.

Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του StreetWork, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες αρχές.

Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία.

Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα».

 

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