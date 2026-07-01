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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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01.07.2026 08:39

Η Λατινοπούλου δεν συνεργάζεται με Σαμαρά, αλλά… δεν τον βλέπει ως αντίπαλο

01.07.2026 08:39
latinopoulou

Ενδιαφέροντα πράγματα – δεδομένης της ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό – είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ειδικά δε για το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς.

Κατ’ αρχάς, λοιπόν, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε δίαυλοι επαφής. Ο κόσμος χρειάζεται ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική». Ως εδώ, λογικό.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν τον βλέπει ως αντίπαλο του δικού της κόμματος, η Α. Λατινοπούλου απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι «πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση», απάντηση που επιδέχεται ερμηνειών.

Εν πάση περιπτώσει, επικρατεί μεγάλη κινητικότητα στη «γαλάζια πολυκατοικία».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 09:47
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