Η Λατινοπούλου δεν συνεργάζεται με Σαμαρά, αλλά… δεν τον βλέπει ως αντίπαλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ενδιαφέροντα πράγματα – δεδομένης της ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό – είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ειδικά δε για το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς.
Κατ’ αρχάς, λοιπόν, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε δίαυλοι επαφής. Ο κόσμος χρειάζεται ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική». Ως εδώ, λογικό.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν τον βλέπει ως αντίπαλο του δικού της κόμματος, η Α. Λατινοπούλου απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι «πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση», απάντηση που επιδέχεται ερμηνειών.
Εν πάση περιπτώσει, επικρατεί μεγάλη κινητικότητα στη «γαλάζια πολυκατοικία».
Διαβάστε επίσης
Μπίστης σε ΠΑΣΟΚ: Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική είναι σταθερές εδώ και χρόνια – Δεν ανήκω στα όργανα της ΕΛΑΣ
Γιώργος Μυλωνάκης: Το βίντεο του διοικητή του Ευαγγελισμού από την επίσκεψη του υφυπουργού – «Γύρισε νικητής»
Η δήλωση Γιαννούλη που διέλυσε τα κοντέρ μη διορατικότητας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.