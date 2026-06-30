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30.06.2026 20:23

Μπίστης σε ΠΑΣΟΚ: Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική είναι σταθερές εδώ και χρόνια – Δεν ανήκω στα όργανα της ΕΛΑΣ

30.06.2026 20:23
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«Το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος εγκαλεί την ΕΛΑΣ για την κριτική που άσκησα σε ανάρτηση μου στο Facebook στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την δήλωση του για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου», σημειώνει σε νέα του ανάρτηση ο Νίκος Μπίστης, απαντώντας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδικότερα, ο κ. Μπίστης επισημαίνει:

1.Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σταθερές και αναλλοίωτες χρόνια τώρα. Από την εποχή της Ανανεωτικής Αριστεράς, του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτές τις θέσεις στήριξα την Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία το ΠΑΣΟΚ καταπολέμησε και ακόμα να επανορθώσει. Με βάση αυτές κρίνω πολιτικά την θέση του Νίκου Ανδρουλάκη.

2. Οι επίσημες θέσεις της ΕΛΑΣ εκφράζονται από τα όργανα και τους τομεάρχες του κόμματος. Δεν ανήκω σε αυτά.

3. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υποστηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα και θα στηρίξω την ΕΛΑΣ στην προσπάθεια να αλλάξει ρότα η χώρα. Και ταυτοχρόνως θα υποστηρίζω τις απόψεις μου με τις οποίες πορεύτηκα χρόνια τώρα».

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