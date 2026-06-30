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30.06.2026 19:51

Marc: Στο 30,5% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

30.06.2026 19:51
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Την αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού μετά τις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος επιχειρεί η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου είναι μακριά από την αυτοδυναμία, ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερος με ανοδική τάση, ενώ οι πολίτες ανησυχούν για την ακρίβεια, και αξιολογούν την κυβέρνηση, αλλά και τα νεοϊδρυθέντα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Στο 30,5% καταγράφεται η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 με την ΕΛΑΣ να είναι καθαρά στη δεύτερη θέση με 16,5% έχοντας διαφορά έξι μονάδων από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που με ποσοστό 10,5% ισοβαθμεί με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. 

Πρόθεση ψήφου: Δεύτερη η ΕΛΑΣ με ανοδική τάση

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου όπου ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ διατηρούν σχεδόν τα ίδια ποσοστά με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου. Οι αναποφάσιστοι φθάνουν στο 11,2%.

 Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός με 30,2% κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%. Στη δεύτερη θέση μπαίνει πλέον ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% ενώ αίσθηση προκαλεί το 7,8% της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη θέση  με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 5,4%.

«Αγκάθι» η ακρίβεια

Η ακρίβεια κρίνεται από το 73,8% των ερωτηθέντων ως το πρόβλημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες. Μισθοί και συντάξεις ακολουθούν με 39,4%, τα φαινόμενα διαφθοράς με 31,4% και η εγκληματικότητα με 27,7%. 

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση

To 64% αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση με το 35,2% να την κρίνει θετικά και μάλλον θετικά. 

Η αξιολόγηση στα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Έξι στους δέκα κρίνουν αρνητικά / μάλλον αρνητικά τα πρώτα δείγματα γραφής της «Συμπαράταξης» του Αλέξη Τσίπρα ενώ θετική γνώμη για το νέο κόμμα εκφράζει το 25,5%. 

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει στο συγκεκριμένο ερώτημα η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Το 56,1% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου κόμματος ενώ θετική άποψη έχει το 29,6%.

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