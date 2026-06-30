Το ερώτημα αν «αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό», απευθύνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του με αφορμή πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator» και πως «μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό -κατά τις ίδιες πληροφορίες- αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά» και σημειώνει ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση: Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό;».

«Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Απάντηση στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ έδωσαν κυβερνητικές πηγές. «Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει».

ΠΑΣΟΚ: «Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος;»

«Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια της απάντησης των κυβερνητικών πηγών στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το ρεπορτάζ του Mega περί επικείμενης ευνοϊκής μεταχείρισης του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, μέσω τροπολογίας.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές:

«Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί.

Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;

Διαψεύδει την ‘έτοιμη’ τροπολογία;

Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;».

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