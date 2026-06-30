search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 18:08

Μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης μετά τις πληροφορίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης του Ταλ Ντίλιαν  

30.06.2026 18:08
predator

Το ερώτημα αν «αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό», απευθύνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του με αφορμή πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator» και πως «μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό -κατά τις ίδιες πληροφορίες- αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά» και σημειώνει ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση: Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό;».

«Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Απάντηση στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ  έδωσαν κυβερνητικές πηγές. «Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει».

ΠΑΣΟΚ: «Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος;»

«Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια της απάντησης των κυβερνητικών πηγών στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το ρεπορτάζ του Mega περί επικείμενης ευνοϊκής μεταχείρισης του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, μέσω τροπολογίας.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές:

«Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί.

Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος;

Διαψεύδει την ‘έτοιμη’ τροπολογία;

Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης από Κάρπαθο: «Μετά την επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν, μετά τα ”καλάθια”, τώρα έχουμε τη ”συμφωνία κυρίων” για να πέσουν οι τιμές»

Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τσουκαλάς: Ο Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Επιμένουμε ότι στόχος είναι η πρωτιά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακρίτας Κιλκίς – Ήχησε το 112

giwrgos-peristeris-gek-terna
BUSINESS

Καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ Τέρνα – Στόχος η άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ

mitsotakis dimitriou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής στο Μέγαρο Μαξίμου

depp cara amber
LIFESTYLE

Κάρα Ντελεβίν: Έβγαινα με την Άμπερ και ο Τζόνι ήταν τρελός από ζήλια

ksiarxo-petralona
ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εικόνες-σοκ από τη σχολή του Τάσου Ξιαρχό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

falaina new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ για 3 ώρες και το κατέστρεψαν - Συγκλονιστικό βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 19:36
pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακρίτας Κιλκίς – Ήχησε το 112

giwrgos-peristeris-gek-terna
BUSINESS

Καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ Τέρνα – Στόχος η άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ

mitsotakis dimitriou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής στο Μέγαρο Μαξίμου

1 / 3