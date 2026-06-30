Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις τρείς δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια.

Υπέρ της άρσης ασυλίας και για τις τρείς δικογραφίες ψήφισαν 173 βουλευτές, «κατά» τάχθηκαν 36, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν «παρών», επί 236 βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ονομαστική ψηφοφορία.

Η πρώτη δικογραφία κατά της κ. Κωνσταντοπούλου αφορούσε την Αναφορά που υπέβαλε στις 20/3/2026 δικαστική γραμματέας της Λάρισας, για τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίσθηκε μετά από έκθεση ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση ένορκής εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Η συζήτηση επί των τριών δικογραφιών διεξήχθη στην Ολομέλεια κατά μόνας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η συζήτηση ξεκινάει χωρίς τη νόμιμη απαρτία, ότι η συζήτηση γίνεται υπό την παρουσία βουλευτών της ΝΔ, που είτε τους έχει καταμηνύσει ή τους έχει καταγγείλει και έχουν ευθεία σύγκρουση συμφερόντων. Η κ. Κωνσταντοπούλου επίσης, ανέφερε ότι ζήτησε να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, καθώς είναι συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών και καταλόγισε στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι με τέτοιες μεθόδους προσπαθεί να στερήσουν το δικαίωμα αυτών των οικογενειών και συγγενών να έχουν τον συνήγορό τους στην δίκη των Τεμπών. Ανέφερε ότι έστειλε και σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία του ζήτησε την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης. Κατηγόρησε δε βουλευτές της ΝΔ, ότι δεν σέβονται τους νεκρούς των Τεμπών.

Για την πρώτη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αναφορά της δικαστικής γραμματέως, την χαρακτήρισε «αστεία, που εξοικονομήθηκε εκ των υστέρων προκειμένου να φιλοτεχνηθεί ένα δήθεν αδίκημα όταν καταγγέλθηκε από γονείς και συγγενείς δικαστές της Λάρισας, γιατί προσπαθούσαν και ανακάλεσαν την χορήγηση σημαντικού οπτικο- ακουστικού υλικού (βίντεο) που έκρυβε δύο, δήθεν, πραγματογνώμονες στα συρτάρια τους» και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη «ψευδικογραφία» σχηματίσθηκε «σε αντίποινα, κατά παραγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη». Πρόκειται, είπε, «για μια γραμματέα δικαστή που έχει καταμηνυθεί. Που υποστήριξε ότι ο Πάνο Ρούτσι τις έριξε, λέει, το κομπιούτερ, αλλά δεν προκλήθηκαν ζημίες και το θυμήθηκε μέρες μετά. Και εγώ, ότι της είπε ότι την κινηματογραφώ, αλλά δεν ξέρει εάν την κινηματογραφούσα».

Σχετικά με την δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά από έκθεσης ένορκης εξέτασης, της αστυνομικού κατά την έναρξη της δίκης των Τεμπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η αστυνομικός αυτή, όχι μόνο την πρόσβαλε αλλά και την εμπόδισε να εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ ήταν και συνήγορος, αλλά και εν ενεργεία βουλευτής, που η παρεμπόδισή του απαγορεύεται. Η αστυνομικός αυτή, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, «δεν είναι κάποια τυχαία αστυνομικός, είναι στέλεχος της ΝΔ και υποψήφια στην Λάρισα με την παράταξη της κ. Λένας Καλαραγιώτου, που είναι και η πρώτη επιλαχούσα βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ της Λάρισας, αλλά και εμπλέκεται στην πρώτη κατάσχεση των βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, που η ίδια πίεσε για να κατατεθούν». Η αστυνομικός αυτή, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «δεν υπηρετεί ούτε στα δικαστήρια ή την Λάρισα, αλλά στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και την φέρανε για να έρθει, να την εμποδίσουν να μπει στο δικαστήριο μαζί με τις τρείς οικογένειες που εκπροσωπεί ως δικηγόρος». Βεβαίως, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, «και την βιντεοσκόπησα, γιατί παραβίασε το καθήκον της και τη νομιμότητα, όπως την έχουν βιντεοσκοπήσει και άλλοι και αυτά τα βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο» και αναρωτήθηκε: «Θα διώξετε και τα Μέσα που δημοσιοποίησαν αυτά τα βίντεο;».

Οι δικογραφίες αυτές, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, «τις έχει διαβιβάσει ο “καλός” σας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλας, που δεν έχει τα μούτρα να εμφανιστεί στην Θεσμών και Διαφάνειας» αλλά αυτές δεν είναι ικανές να την κάμψουν.

Οι θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι σήμερα καλούμαστε εδώ να τοποθετηθούμε, όχι για τα Τέμπη, αλλά «για μηνύσεις που έχουν υποβληθεί και οι οποίες αφορούν την δραστηριότητα της κ. Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρου» και πρόσθεσε: «Έχει κάθε δικαίωμα να είναι ασκεί το επάγγελμά της, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί μηνύσεις που αφορούν την δραστηριότητά της μέσα στην δικαστική αίθουσα ως δικηγόρου, πρέπει να ανάγονται σε πολιτική δίωξη». Οι υποθέσεις, είπε ο κ. Σιμοπούλος, αφορούν την δράση της ως δικηγόρου και τίποτε άλλο και αυτή η δράση της θα κριθεί στα δικαστήρια» προσθέτοντας ότι «άλλο η πολιτική δραστηριότητα που ασκείται μέσα στην Βουλή ή έξω και άλλο η δράση της ως δικηγόρου».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι «εμείς δεν τοποθετούμεθα ευκαιριακά με βάση την συγκυρία. Ούτε συμφωνούμε με επιφανειακές λογικές “πολιτικών διώξεων” όταν έχουν συμμετάσχει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής μέσω αλληλομηνύσεων». Από θέση αρχών, είπε «θα ψηφίσουμε “κατά” και στα τρία συγκεκριμένα αιτήματα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Γιώργος Ρούντας, είπε ότι «εμείς από την πρώτη στιγμή που είμαστε στην Βουλή έχουμε αποδείξει ότι έχουν πολλές πολιτικές διαφωνίες με πολλά κόμματα. Οι διαφορές μας είναι πολλές και δεν πρόκειται να τις σχετικοποιήσουμε. Όμως, κατά την γνώμη μας, αυτό που σήμερα κρίνεται είναι πως στεκόμαστε απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς. Θεωρούμε ότι η Βουλή και η εκάστοτε ποινική διαδικασία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσω πολιτικών διώξεων ή πολιτική πίεσης σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα. Αυτό, θεωρούμε ότι είναι ένα πνεύμα πολιτικής εκδίκησης ή προσπάθεια συμψηφισμού» και κατέληξε λέγοντας ότι η «Νίκη» θα ψηφίσει κατά την άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου «και στις τρείς συναφείς περιπτώσεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστήριξε ότι οι δικογραφίες αυτές «αποτελούν μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια πολιτικής δίωξης της κ. Κωνσταντοπούλου». Ανέφερε ότι η δραστηριότητα της δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την δραστηριότητά της ως δικηγόρου, αλλά φέρει την πολιτική της ιδιότητα, καθώς υπερασπίζεται οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Υποστήριξε ότι οι δικογραφίες ανακοινώθηκαν δημοσίως από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, κάτι που δείχνει ποια είναι τα κίνητρα που οδήγησαν στην διαμόρφωση και τα κίνητρα της σχηματισθείσας δικογραφίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ο κ. Καζαμίας, «συμμετέχει σε μια δίκη που είναι εμπλεκόμενα και μέλη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, άρα τα κίνητρα είναι να προστατεύσουν την κυβέρνηση και σε ποιο σημείο ευθύνεται για την τραγωδία των Τεμπών». Είπε ότι ο χρόνος που έρχονται αυτές οι δικογραφίες, είναι «γιατί έρχονται εκλογές και δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε τους αντιπάλους σας και επιστρατεύετε ψευτοκατηγορίες σε βάρος τους».

Κατά την σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε και η άρση ασυλίας του βουλευτή της «Νίκης» Τάσου Οικονομόπουλου, όπως άλλωστε ζήτησε και ο ίδιος, σχετικά με την αυτεπάγγελτη διαδικασία που έχει κινηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την φωτιά που προκλήθηκε στο σπίτι του κατά την αδέξια αλλαγή φιάλης υγραερίου που έκανε. «Υπέρ» της άρσης ασυλίας του βουλευτή ψήφισαν 226 βουλευτές, «κατά» τέσσερις και έξι τοποθετήθηκαν με το «παρών».

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