Ανδρουλάκης από Κάρπαθο: «Μετά την επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν, μετά τα ”καλάθια”, τώρα έχουμε τη ”συμφωνία κυρίων” για να πέσουν οι τιμές»

Την είδηση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, ο κ. Ανδρουλάκης την πληροφορήθηκε στην Όλυμπο της Καρπάθου και σημείωσε ότι η σκέψη του είναι στις οικογένειες και στα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε το χωριό, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα. Συνομιλώντας με τους κατοίκους του γραφικού χωριού άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κάρπαθος, με την έλλειψη προσωπικού στο τοπικό νοσοκομείο, τη λειψυδρία, την ανάγκη να υπάρχουν κρίσιμες υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού.

Σχολιάζοντας τη νέα κυβερνητική εξαγγελία για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως είναι ένα νέο επικοινωνιακό σόου. «Μετά την επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν , μετά τα ”καλάθια”, τώρα έχουμε τη ”συμφωνία κυρίων” για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα», ανέφερε και τόνισε πώς «οι λύσεις είναι απλές: Έλεγχος στην ασυδοσία της αγοράς. Κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης».

Με αφορμή την είδηση ότι ο ΟΤΕ ανακοίνωσε εθελοντικό πρόγραμμα 4ήμερης εργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε εταιρείες άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις εντάσεως διανοίας ενώ επισήμανε «τους πρωτοφανείς λαϊκισμούς της κυβέρνησης», όπως είπε προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Η τετραήμερη εργασία και οι κοινωνικές κατοικίες ήταν δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που αφορούν κυρίως τη νέα γενιά. Τις περιφρόνησε η Νέα Δημοκρατία και τις επιτέθηκε λυσσαλέα. Δεν περιφρονεί όμως το ΠΑΣΟΚ. Περιφρονεί τα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού. Χαίρομαι, λοιπόν, που μεγάλες επιχειρήσεις ξεκινούν πιλοτικά το πρόγραμμα πρότασης της τετραήμερης εργασίας, όπως άλλωστε εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη», τόνισε και προσέθεσε πως η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά.

«Γι’ αυτό είναι αναγκαία το συντομότερο δυνατόν η πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της περιοδείας του κ. Ανδρουλάκη στην ορεινή Όλυμπο ήταν το κέρασμα που δέχθηκε με γεμιστά και κολοκυθοανθούς.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον δήμαρχο Καρπάθου Μιχάλη Φελλουζή και τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιο.

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