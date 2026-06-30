Τσουκαλάς: Ο Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Επιμένουμε ότι στόχος είναι η πρωτιά

«Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί έτσι μόνο μπορεί να πράξη η πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει ο ίδιος».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων στον «Real Fm» ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η παράταξη «είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας», «είμαστε ένα μεγάλο κίνημα που έχει μια μεγάλη διαδρομή, έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης».

Υποστήριξε ότι «η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι και συγκεκριμένη δυνατότητα». Εκτίμησε ότι θα έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά, «διότι στο τέλος ο κόσμος συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια…».

Επανέλαβε ότι ο στόχος για νίκη στις εκλογές «είναι ένας στόχος εφικτός, είναι ένας στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε» και υποστήριξε ότι «δεν αντέχει η χώρα άλλη τετραετία Μητσοτάκη».

Τσουκαλάς: Μας αντιγράφει ο Τσίπρας, ο κόσμος βλέπει ποιος είναι αξιόπιστος

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «ο κ. Τσίπρας αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ» και ότι «είναι μια αντίφαση με το επιχείρημα που είχε ότι “υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση”». Πρόσθεσε ότι ο κόσμος βλέπει ποιος είναι αξιόπιστος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσωποπαγές κόμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις».

Είπε ακόμη ότι ο κόσμος καταλαβαίνει «ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη ΝΔ, ποιος είναι πραγματικά εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αθροίσει δυνάμεις από την αριστερά και από το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό του σχέδιο μπορεί να το κάνει». «Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη απασχόληση, σχολιάζοντας «τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης, τη δυσφήμιση», ενώ πρόσθεσε ότι «ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα του επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και η μείωση των ωρών απασχόλησης, εθελοντικά πάντα». «Είμαστε χαρούμενοι γιατί ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας…», είπε μεταξύ άλλων.

Τσουκαλάς: Οταν παρακαλάς αλυσίδες για μείωση τιμών είναι παραδοχή για την ακρίβεια

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συμφωνία κυβέρνησης-αλυσίδων τροφίμων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «πρώτα απ’ όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για “συμφωνίες κυρίων” για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική».

«Όταν ζητάς μια συμφωνία από κάποιον, να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν, μάλιστα, αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω ότι τα κίνητρα είναι σαφή», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με “συμφωνίες κυρίων”» και ότι κάθε φορά «η πραγματικότητα διαψεύδει, η ίδια, την κυβερνητική προπαγάνδα». Σημείωσε ότι χρειάζονται αλλαγή πολιτικής, ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική, πλαφόν στα διυλιστήρια, έλεγχος στις εσωτερικές υπετιμολογήσεις των πολυεθνικών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται τις προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ «με βασική βέβαια και τη μείωση των έμμεσων φόρων».

Σχολιάζοντας δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαρκόπουλου ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια κοστίζουν 3 δισ. ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ο κ. Μαρκόπουλος, προφανώς δεν μετράει, γιατί όταν δεν έχεις τον ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και τη λιγότερη έμμεση, έχεις πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν επιδέχεται καμία οικονομική λογική…».

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