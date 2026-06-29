Ακρίβεια: Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις από Σεπτέμβριο – Τι συμφωνήθηκε στο Μαξίμου

Σταθεροποίηση των τιμών και συμφωνία για μειώσεις από Σεπτέμβριο για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης: αυτή είναι, – grosso modo – η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι, του πρωθυπουργού και της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς.

Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, «στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το «πάγωμα» τιμών «αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς».

Τόνισε, δε, ότι «η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τ. Θεοδωρικάκος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη και τον γενικού διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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