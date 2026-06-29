150 ευρώ ανά παιδί: Οι παγίδες, οι εξαιρέσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Χωρίς καμία αίτηση και με αυτόματη πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεκινά η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες. Ωστόσο, πίσω από τη διαδικασία υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν αν κάποιος θα λάβει το επίδομα, πότε θα το λάβει και σε ποιον λογαριασμό θα καταβληθεί.

Η πρώτη πληρωμή ολοκληρώνεται έως αύριο Τρίτη και αφορά τα παιδιά που είχαν ήδη δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης. Για όσες οικογένειες απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026, προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου 2026, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση.

Τα εισοδηματικά όρια

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με εξαρτώμενα τέκνα και συγκεκριμένα εισοδηματικά χαρακτηριστικά.

Για τα ζευγάρια το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση των 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο παιδί.

Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα της οικογένειας, είτε φορολογούνται είτε απαλλάσσονται από φόρο, καθώς και τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές παροχές, η συγκεκριμένη ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα. Η ΑΑΔΕ και οι αρμόδιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024, όπως είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου του 2026.

Το ποσό πιστώνεται στον δηλωμένο λογαριασμό IBAN που έχει γνωστοποιήσει ο δικαιούχος στην ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει για τα νεογέννητα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά την 1η Ιανουαρίου 2025.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπεριληφθεί στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του 2025.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2026, η έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στο τέλος Αυγούστου.

Ποιος εισπράττει τα χρήματα

Η καταβολή διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Στις κοινές δηλώσεις, το συνολικό ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης.

Στις χωριστές δηλώσεις με κοινά παιδιά, η ενίσχυση μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς.

Όταν πρόκειται για μη κοινά τέκνα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που δηλώνει το παιδί, εκτός εάν το ίδιο τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δύο δηλώσεις, οπότε η ενίσχυση μοιράζεται.

Αν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά στον γονέα που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Επίσης, αν μέχρι την ημερομηνία πληρωμής έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, το ποσό αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον επιζώντα γονέα.

Πριν από κάθε πληρωμή πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα στοιχεία των παιδιών και των γονέων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, οικογενειακή κατάσταση και φορολογική κατοικία. Τυχόν λάθη ή ασυμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακόμη και σε μη καταβολή της ενίσχυσης.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή τρίτους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι οριστική σε κάθε περίπτωση.

Εάν σε μεταγενέστερο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έλαβε χρήματα χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις ή επειδή είχαν δηλωθεί ανακριβή στοιχεία, το Δημόσιο θα ζητήσει την επιστροφή του ποσού, επιβάλλοντας παράλληλα και τον προβλεπόμενο τόκο από την ημερομηνία καταβολής.

Με άλλα λόγια, όσοι περιμένουν την πίστωση των 150 ευρώ ανά παιδί θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία της φορολογικής τους εικόνας είναι απολύτως ορθά, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν σταματούν με την πληρωμή αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή της ενίσχυσης.

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