Έως 48 δόσεις για χρέη στους δήμους – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι θα δουν ακόμη και «κούρεμα»

Ο δρόμος για μια πιο ευέλικτη διαχείριση των χρεών προς τους δήμους και τις περιφέρειες ανοίγει με τον νέο Κώδικα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συζητείται στη Βουλή και εισάγει μια μόνιμη ρύθμιση αποπληρωμής έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Η αλλαγή θεωρείται από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς διπλασιάζει το ανώτατο όριο των δόσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα και επιχειρεί να προσαρμόσει την αποπληρωμή των δημοτικών οφειλών στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των πολιτών.

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και καλύπτει κάθε είδους βεβαιωμένες οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, είτε αυτές έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της πάγιας ρύθμισης που εφαρμόζεται σήμερα για τις οφειλές προς την εφορία.

Στην πράξη, ένας οφειλέτης δεν θα χρειάζεται να περιμένει μια έκτακτη νομοθετική πρωτοβουλία ή μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλει αίτηση και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, να εξοφλήσει το χρέος του σε από δύο έως και σαράντα οκτώ έντοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ τον μήνα.

Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, ο αριθμός των δόσεων δεν θα καθορίζεται οριζόντια για όλους. Το ύψος της μηνιαίας καταβολής θα συνδέεται με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα κάθε οφειλέτη. Για τα φυσικά πρόσωπα θα εξετάζεται είτε ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τελευταίας τριετίας είτε το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.

Στη συνέχεια θα εφαρμόζεται ειδική προοδευτική κλίμακα υπολογισμού. Οι συντελεστές ξεκινούν από 4% για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ και αυξάνονται σταδιακά, φθάνοντας το 25% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, καθώς οι συντελεστές μειώνονται κατά μία, δύο ή τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Από τον υπολογισμό αυτό θα προκύπτει η μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής και κατ’ επέκταση ο αριθμός των δόσεων που μπορεί να λάβει κάθε οφειλέτης. Όσοι δηλώνουν μηδενικό εισόδημα θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν απευθείας στη μέγιστη διάρκεια των 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται το ελάχιστο ποσό των 30 ευρώ ανά μήνα.

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων, εφόσον επιθυμεί ταχύτερη εξόφληση, ακόμη και αν δικαιούται περισσότερες.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα ευάλωτα νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στις περιπτώσεις αυτές τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια θα μπορούν, έπειτα από σχετική απόφαση, να μειώνουν ή ακόμη και να διαγράφουν τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, ενώ προβλέπεται ακόμη και δυνατότητα διαγραφής έως και του 50% της βασικής οφειλής. Η συγκεκριμένη διάταξη στοχεύει στη διευκόλυνση νοικοκυριών που αδυνατούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η διαδικασία έγκρισης της ρύθμισης διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Για ποσά έως 50.000 ευρώ αρμόδιος θα είναι ο ταμίας του δήμου ή της περιφέρειας. Για βασικές οφειλές από 50.000 έως 150.000 ευρώ η απόφαση θα λαμβάνεται από τη δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή, ενώ για μεγαλύτερα ποσά θα απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου.

Από το νέο πλαίσιο εξαιρούνται οι οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό καθεστώς.

Με τη νέα πάγια ρύθμιση το υπουργείο επιχειρεί να δώσει μια μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει την εισπραξιμότητα των δήμων και των περιφερειών. Η φιλοσοφία του μέτρου είναι ότι οι οφειλές μπορούν να εισπραχθούν αποτελεσματικότερα όταν οι δόσεις προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, αντί να οδηγούνται σε μακροχρόνια αδράνεια ή σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο διακανονισμού των δημοτικών χρεών τα επόμενα χρόνια, αντικαθιστώντας το σημερινό πλαίσιο των 24 δόσεων και δίνοντας σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Πέντε χρόνια μετασχηματισμού, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας εν μέσω κρίσεων

Όμιλος AKTOR: Αναπτυξιακή δυναμική με διεθνή προσανατολισμό – Αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς – Κατώτατος μισθός στα 1.700 και αυξήσεις σε όλους ως 305 ευρώ