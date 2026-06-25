HELLENiQ ENERGY: Πέντε χρόνια μετασχηματισμού, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας εν μέσω κρίσεων

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Από μια εταιρεία διύλισης σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό Όμιλο
Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε το στρατηγικό πρόγραμμα Vision 2025 έχοντας μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο, πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο με ισχυρή παρουσία σε όλο το ενεργειακό φάσμα, από τη διύλιση και την εμπορία καυσίμων έως την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η πορεία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξανόμενο κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης. Παράλληλα, η υγειονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2020, αποτέλεσε μια σύνθετη πρόκληση με πολλές διαχειριστικές απαιτήσεις. H Εταιρεία κατάφερε να κρατήσει την εφοδιαστική αλυσίδα σε λειτουργία, ακόμη και με ζημιές καθώς η μείωση της συνολικής ζήτησης έφτασε μέχρι και στο 90%.
Παρά τις προκλήσεις, η HELLENiQ ENERGY όχι μόνο διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της, αλλά πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με σημαντικές επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση της αναπτυξιακής της δυναμικής.
Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, με συγκρίσιμα EBΙTDA €1,13 δισ., καθαρά κέρδη €503 εκατ.. Οι επενδύσεις κατέγραψαν ιστορικό υψηλό φτάνοντας στα €757 εκατ. και υλοποιήθηκαν μέσω αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, χωρίς να απαιτηθεί άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους.
Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της αγοράς, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητές της. Η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 15 και στους 15,6 εκατ. τόνους αντίστοιχα, στο σύνολο του έτους.
Η τελευταία πενταετία αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξέλιξη της HELLENiQ ENERGY. Ο Όμιλος επένδυσε συνολικά €2,4 δισ., εκ των οποίων το 50% κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, επενδύσεις για τις οποίες αντλήθηκαν, κατά κύριο λόγο, κεφάλαια από την κερδοφορία της εταιρείας, καθώς και από την πώληση μη ελεγχόμενων δραστηριοτήτων (ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Εμπορίας).
Με τις συνεχείς επενδύσεις στη Διύλιση και δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί έργα εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Μειώνει την εξάρτηση της κερδοφορίας από τα διεθνή περιθώρια, με αριστοποίηση λειτουργίας, υψηλή παραγωγικότητα και αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων. Την ίδια ώρα, διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας και εκμεταλλεύεται ευκαιρίες στη διεθνή αγορά αργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία προμηθεύτηκε και επεξεργάστηκε πάνω από 25 διαφορετικούς τύπους αργών, επιτυγχάνοντας άμεση προσαρμογή μείγματος αργού και παραγωγής προϊόντων στις εκάστοτε κρίσεις της αγοράς.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μετασχηματισμού Vision 2025, η HELLENiQ ENERGY δημιούργησε έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, ανέπτυξε σημαντικό χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου από μόλις 27 MW το 2021 έχει φτάσει στα 0.6 GW σε λειτουργία, ενώ εκσυγχρόνισε το μοντέλο διακυβέρνησής της, προχώρησε σε πλήρη εταιρικό μετασχηματισμό και ενίσχυσε σημαντικά την εξωστρέφειά της.
Ταυτόχρονα, η δημιουργία αξίας για τους μετόχους υπήρξε εντυπωσιακή. Από το 2019 έως το 2025 η HELLENiQ ENERGY διένειμε συνολικά €1,3 δισ. σε μερίσματα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της χρηματιστηριακής της αξίας κατά την έναρξη της περιόδου. Η μέση ετήσια μερισματική απόδοση στο διάστημα αυτό, ξεπέρασε το 8%, συγκαταλέγοντας τη μετοχή στις πλέον ελκυστικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ μόνο για τη χρήση 2025 η προτεινόμενη διανομή ανέρχεται σε €183 εκατ. ή €0,60 ανά μετοχή.
Παράλληλα, η επενδυτική βάση του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά. Η ιδιωτική τοποθέτηση του 2023 διεύρυνε τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και σχεδόν τετραπλασίασε τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της μετοχής, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη διεθνή επενδυτική αναγνώριση της εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών, από τα € 0,9 εκατ. προ της τοποθέτησης, έφτασε το 2026 στα € 3,3 εκατ..
Ανά κατηγορία επενδυτών, σε χαρτοφυλάκια ξένων θεσμικών ανήκει πλέον το 10,4% των μετοχών, από μόλις 3,3% πριν το placement το 2023. Οι εγχώριοι θεσμικοί κατέχουν το 6,2% των μετοχών από 5,3% νωρίτερα, ενώ σε ιδιώτες επενδυτές αύξησαν το μερίδιο τους κατά 3,1%, αποκτώντας το 11,9% των μετοχών (στοιχεία 19ης Ιουνίου 2026).
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε λειτουργική αποδοτικότητα και βελτιωμένα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς:
Η ολοκλήρωση του Vision 2025 σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου μετασχηματισμού και την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης. Η HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στην επόμενη δεκαετία με δύο ισχυρούς πυλώνες δραστηριοτήτων – Υδρογονάνθρακες και Ηλεκτρισμό & Φυσικό Αέριο – και με στόχο τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης, Vision 2030+, η HELLENiQ ENERGY αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παρουσία της και στους δύο (2) βασικούς πυλώνες που έχει αναπτύξει. Στο πλαίσιο αυτό,σχεδιάζει:
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, που ηγείται του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης του Ομίλου από το 2019, τα επόμενα χρόνια η HELLENiQ ENERGY μπορεί να οδηγηθεί σε ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας ότι ο μετασχηματισμός των τελευταίων ετών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής.
«Αγαπητοί Μέτοχοι,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Πολιτείας,
Φίλοι και συνεργάτες,
Κυρίες και Κύριοι,
Το 2025 ήταν άλλη μια χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων για τη HELLENiQ ENERGY, σε ένα διεθνές περιβάλλον διαρκών προκλήσεων.
Πετύχαμε αναμφισβήτητη πρόοδο σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, ενώ ενισχύσαμε την εξωστρέφειά του και διευρύναμε την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.
Η HELLENiQ ENERGY εξελίσσεται καθημερινά σε έναν ευέλικτο, τεχνολογικά προηγμένο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο Όμιλο, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας μας.
Οι στρατηγικές μας κινήσεις, οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε και νέες συμμαχίες που διαμορφώσαμε, σε συνδυασμό με το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, διαμορφώνουν την καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον. Επιβεβαιώνουν ότι η ξεκάθαρη στρατηγική που έχουμε χαράξει, για την επίτευξη βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου, αποδίδει καρπούς.
Στη ΗΕLLENiQ ENERGY, επιστρέφουμε σημαντικό μέρος της αξίας που δημιουργούμε στους μετόχους μας. Η πολύ καλή επίδοση που πετύχαμε και το 2025, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA άνω του €1 δισ. για 4η συνεχή χρονιά, μας επιτρέπουν να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,40 ανά μετοχή. Έτσι, το μέρισμα διαμορφώνεται συνολικά στα €0,60, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή, που διανεμήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Η διανομή αυτή οδηγεί σε υψηλή μερισματική απόδοση της τάξεως του 8%.
Είναι αυτονόητο πως αυτές οι επιδόσεις δεν θα ήταν εφικτές χωρίς τη διαρκή στήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους, στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο παρείχε ουσιαστική στήριξη στη Διοίκηση, προσφέροντας πολύτιμη καθοδήγηση και εποπτεία.
Η αποδοχή της στρατηγικής κατεύθυνσης και των επιδόσεων της ΗΕLLENiQ ENERGY – από τις αγορές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και συνεργάτες μας – επιβραβεύει το πλάνο που ακολουθούμε, στοχεύοντας στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για όλους.
Αξιότιμοι Μέτοχοι,
Το 2025 υπήρξε ένα έτος σημαντικών προκλήσεων, οι οποίες εντάθηκαν και έλαβαν δραματικές διαστάσεις μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2026.
Oι αυξημένες εντάσεις σε διεθνές επίπεδο και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές ισορροπίες, επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εμπορικές ροές και ενισχύουν τις ανησυχίες, με ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο και στις αγορές ενέργειας.
Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.
Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα, ως χώρα-κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη, καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.
συνιστούν στρατηγικές προτεραιότητες, που κρίνονται αναγκαίες για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια.
Και βεβαίως, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη συμβολή της ελληνικής διύλισης για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την κρίση που μαίνεται ακόμη στον Περσικό. Τα ελληνικά διυλιστήρια κάλυψαν όλες τις ανάγκες σε βενζίνες, ντίζελ κίνησης, θέρμανσης, αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα.
Για αυτό επιμένω να λέω, ότι η αυτονόητη μετάβαση σε πιο καθαρές και βιώσιμες μορφές ενέργειας, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την στροφή προς τον πραγματισμό! Ο κλάδος της ευρωπαϊκής διύλισης θα πρέπει να στηριχθεί και η διεθνής ανταγωνιστικότητά της θα πρέπει να διασφαλιστεί, γιατί, καθώς οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, οι υδρογονάνθρακες παραμένουν στο προσκήνιο και – όπως έδειξαν τα τελευταία γεγονότα – θα παραμείνουν απαραίτητοι και τις επόμενες δεκαετίες.
Παράλληλα, πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των ανανεώσιμων και των συνθετικών καυσίμων χαμηλού αποτυπώματος, που μπορούν να είναι μέρος της εξίσωσης και να αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στην πορεία προς την απανθρακοποίηση των Μεταφορών και της Βιομηχανίας.
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
Σε έναν διεθνές περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό, η HELLENiQ ENERGY παραμένει πρωτοπόρα ενεργειακή δύναμη στη ΝΑ Ευρώπη, αλλά και στυλοβάτης της εθνικής οικονομίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τις επιτροπές του, διατήρησε την εστίαση στην εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, στην υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς και στη διατήρηση μιας εταιρικής κουλτούρας με έμφαση στις αξίες μας και τη βιωσιμότητα.
Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο των στρατηγικών μας επιλογών, επιδιώξαμε την ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, με βελτίωση σε όλους τους σημαντικούς δείκτες των λειτουργικών μας επιδόσεων, αριστοποίηση των κυρίως δραστηριοτήτων και ουσιαστική ανάπτυξη στις ΑΠΕ.
Η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Την ίδια ώρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας μας, με στοχευμένες δράσεις. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας παραμένει η ενίσχυση της αξίας που δημιουργεί ο Όμιλος για τους μετόχους, με βασικούς μοχλούς την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Καθώς διανύουμε το 2026, αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε μια υγιή ισορροπία, ανάμεσα στην επιτάχυνση της στρατηγικής μας ανάπτυξης και τη διατήρηση υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους μας. Με υπευθυνότητα, όραμα και συλλογική προσπάθεια, κινούμαστε μπροστά. Όλοι μαζί, διοίκηση, στελέχη και εργαζόμενοι κάθε κλάδου και κάθε θυγατρικής, ανοίγουμε διάπλατα τον ορίζοντα για ένα ακόμη πιο επιτυχημένο αύριο.
Εκ μέρους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, για τα αποτελέσματα που πέτυχε σε περιβάλλον συνεχών προσκλήσεων, καθώς και για τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει με συνέπεια.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ να προχωρήσουμε με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης».
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