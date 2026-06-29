Δουλεύουμε μισό χρόνο για να πληρώνουμε φόρους – Τι αποκαλύπτει η νέα μελέτη για την Ελλάδα

Οι Έλληνες μπορεί να «κερδίζουν» φέτος μία ημέρα απέναντι στην εφορία, όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026 πέφτει στις 29 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες χρειάζονται 179 ημέρες εργασίας μόνο και μόνο για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Σε σχέση με πέρυσι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, καθώς το 2025 απαιτούνταν 180 ημέρες. Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια: σχεδόν ο μισός χρόνος εργασίας πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική αν δει κανείς τη διαχρονική εξέλιξη. Από το 2019 μέχρι σήμερα η συνολική φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί μόλις κατά δύο ημέρες. Δηλαδή, παρά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, ο μέσος φορολογούμενος εξακολουθεί να εργάζεται σχεδόν έξι μήνες για το κράτος.

Η μελέτη κατατάσσει την Ελλάδα στην 9η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, ο Έλληνας φορολογούμενος εργάζεται δύο ημέρες περισσότερο από τον μέσο Ευρωπαίο για να εξοφλήσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα αφορά τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων. Το κράτος εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στους έμμεσους φόρους, δηλαδή στη φορολογία της κατανάλωσης. Για το 2026 τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται ότι θα είναι περίπου 60% υψηλότερα από τα έσοδα των άμεσων φόρων, ενώ ο ΦΠΑ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό «αιμοδότη» των δημόσιων ταμείων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 71% των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα νοικοκυριό που διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και μετακινήσεις, καταβάλλει αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του μέσω του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ταυτόχρονα, η μελέτη δείχνει ότι το Δημόσιο συνεχίζει να εισπράττει περισσότερα από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Το 2025 τα έσοδα από φόρους αγαθών και υπηρεσιών ξεπέρασαν τον στόχο κατά 3,9%, ενώ μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, τα οποία κινήθηκαν 5,3% πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υπεραπόδοσης προήλθε από τη φορολογία φυσικών προσώπων.

Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συνολικά φορολογικά έσοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να προσεγγίσουν φέτος τα 108 δισ. ευρώ, έναντι Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος 221,4 δισ. ευρώ, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας.

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, χαρακτηρίζει θετική αλλά περιορισμένη τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατά μία ημέρα νωρίτερα, επισημαίνοντας ότι η πραγματική πρόκληση είναι η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως υποστηρίζει, η χώρα χρειάζεται ένα πιο απλό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, μικρότερη εξάρτηση από τους φόρους στην κατανάλωση και προσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων στον πληθωρισμό, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών αποδοχών να μη μετατρέπονται αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη είναι ότι, παρά τις μικρές βελτιώσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα όπου το φορολογικό βάρος εξακολουθεί να είναι υψηλό και η καθημερινή κατανάλωση συνεχίζει να σηκώνει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης των δημόσιων εσόδων. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το ύψος των φόρων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται.

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