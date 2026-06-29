search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 09:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.06.2026 07:00

Δουλεύουμε μισό χρόνο για να πληρώνουμε φόρους – Τι αποκαλύπτει η νέα μελέτη για την Ελλάδα

29.06.2026 07:00
foroi_new

Οι Έλληνες μπορεί να «κερδίζουν» φέτος μία ημέρα απέναντι στην εφορία, όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026 πέφτει στις 29 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες χρειάζονται 179 ημέρες εργασίας μόνο και μόνο για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Σε σχέση με πέρυσι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, καθώς το 2025 απαιτούνταν 180 ημέρες. Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια: σχεδόν ο μισός χρόνος εργασίας πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική αν δει κανείς τη διαχρονική εξέλιξη. Από το 2019 μέχρι σήμερα η συνολική φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί μόλις κατά δύο ημέρες. Δηλαδή, παρά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, ο μέσος φορολογούμενος εξακολουθεί να εργάζεται σχεδόν έξι μήνες για το κράτος.

Η μελέτη κατατάσσει την Ελλάδα στην 9η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, ο Έλληνας φορολογούμενος εργάζεται δύο ημέρες περισσότερο από τον μέσο Ευρωπαίο για να εξοφλήσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα αφορά τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων. Το κράτος εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στους έμμεσους φόρους, δηλαδή στη φορολογία της κατανάλωσης. Για το 2026 τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται ότι θα είναι περίπου 60% υψηλότερα από τα έσοδα των άμεσων φόρων, ενώ ο ΦΠΑ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό «αιμοδότη» των δημόσιων ταμείων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 71% των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα νοικοκυριό που διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και μετακινήσεις, καταβάλλει αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του μέσω του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ταυτόχρονα, η μελέτη δείχνει ότι το Δημόσιο συνεχίζει να εισπράττει περισσότερα από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Το 2025 τα έσοδα από φόρους αγαθών και υπηρεσιών ξεπέρασαν τον στόχο κατά 3,9%, ενώ μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, τα οποία κινήθηκαν 5,3% πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υπεραπόδοσης προήλθε από τη φορολογία φυσικών προσώπων.

Με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συνολικά φορολογικά έσοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να προσεγγίσουν φέτος τα 108 δισ. ευρώ, έναντι Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος 221,4 δισ. ευρώ, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας.

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, χαρακτηρίζει θετική αλλά περιορισμένη τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατά μία ημέρα νωρίτερα, επισημαίνοντας ότι η πραγματική πρόκληση είναι η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως υποστηρίζει, η χώρα χρειάζεται ένα πιο απλό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, μικρότερη εξάρτηση από τους φόρους στην κατανάλωση και προσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων στον πληθωρισμό, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών αποδοχών να μη μετατρέπονται αυτόματα σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη είναι ότι, παρά τις μικρές βελτιώσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα όπου το φορολογικό βάρος εξακολουθεί να είναι υψηλό και η καθημερινή κατανάλωση συνεχίζει να σηκώνει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης των δημόσιων εσόδων. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το ύψος των φόρων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΘ: Το δύσκολο παζλ των φοροελαφρύνσεων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Ερώτημα η επάρκεια του «καλαθιού» της ΔΕΘ

Έως 48 δόσεις για χρέη στους δήμους – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι θα δουν ακόμη και «κούρεμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πάνω από το 85% των πυρκαγιών προκαλείται από αμέλεια – 133 συλλήψεις από την αρχή του έτους

elvalhalcor
BUSINESS

Αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ElvalHalcor για επενδύσεις 455 εκατ. έως το 2030

autohellas new
BUSINESS

Autohellas: Αύξηση εσόδων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, αλλά οι υψηλές αποσβέσεις οδήγησαν σε ζημίες

petrelaio09-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Παίρνει ξανά την ανηφόρα η τιμή στο πετρέλαιο

iran teheran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για προσωρινό τερματισμό των επιθέσεων – Συνάντηση αντιπροσωπειών στο Κατάρ την Τρίτη (30/6)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

oikonomakou_tserela
LIFESTYLE

«Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε»: Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν Οικονομάκου και Τσερέλα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 09:22
FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πάνω από το 85% των πυρκαγιών προκαλείται από αμέλεια – 133 συλλήψεις από την αρχή του έτους

elvalhalcor
BUSINESS

Αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ElvalHalcor για επενδύσεις 455 εκατ. έως το 2030

autohellas new
BUSINESS

Autohellas: Αύξηση εσόδων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, αλλά οι υψηλές αποσβέσεις οδήγησαν σε ζημίες

1 / 3